Картина дня: ужесточение ограничений, закрытие школ и результаты испытания вакцин

COVID-19: правительство вводит дополнительные ограничения как в Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии

Правительство для обуздания распространения коронавируса вводит ограничения в области образования и спорта по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа ограничения будут расширены также на сферу досуга, развлечений, культуры и гостиниц, кроме того, в уезде запретят проведение публичных мероприятий. Правительство планирует одобрить это на завтрашнем заседании. Читать далее...

Кылварт: мы знаем, что с понедельника в Эстонии объявят каникулы

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, а также старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 547 жителей Эстонии, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5699 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 547, то есть 9,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Криста Фишер об ограничениях: неужели мы будем ждать взрыва?

Ученые и врачи видят необходимость в более жестких ограничениях, однако правительство не спешит вводить их, решение отложено на завтра, пишет Postimees. Вчера несколько членов правительства высказались в СМИ, приведя свои аргументы. Член научной палаты, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер провела для правительства проверку фактов о распространении коронавируса.

ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ 〉 Как попасть на коронавирусный анализ и где узнать результаты?

В Эстонии возможности тестирования и доступ к тестированию очень хорошие, и для тестирования используются достоверные методы. Сочетание нескольких мер, таких как соблюдение дистанции, ношение маски, немедленная самоизоляция и раннее тестирование, может помочь предотвратить распространение вируса. В Эстонии для обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 проводится лабораторный ПЦР-анализ образца, взятого из носоглотки. Читать далее...

Граница России с Европой будет закрыта до осени 2021 года?

Некоторые европейские страны могут стать доступным для отдыха россиян только осенью 2021 года, заявил в среду президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Суд отказался досрочно освобождать убийцу с битой

Вячеслав Баюк, около 11 лет назад насмерть забивший синоптика Кристу Одакиви битой, продолжит отбывать наказание, поскольку Госсуд не стал рассматривать его жалобу на отказ от досрочного освобождения. Читать далее...

В могилах жертв чумы в Отепя находят новые артефакты

На прошлой неделе в Отепя на Тартуском шоссе во время строительства каналов для отопительной системы из земли были подняты человеческие кости. Речь идет о средневековом захоронении, в котором, кроме костей, обнаружены разные предметы. Читать далее...

Шесть человек умерли при испытаниях вакцины Pfizer и BioNTech в США

Шесть человек умерли в ходе проведения испытаний вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США. Читать далее...

Критики правительства: Эстония не может справиться с кризисом из-за нерешительности

«В борьбе с коронавирусом основная линия правительства заключалась в том, чтобы волочиться вместе со стремительным ростом заболеваемости», - говорит лидер социал-демократов Индрек Саар. Реформистка Кейт Пентус-Розиманнус добавляет, что нерешительное правительство потеряло всякий авторитет. Читать далее...

Другом прессы избран Аркадий Попов

На виртуального годовом собрании Эстонский союз медиапредприятий избрал другом прессы бывшего главу кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова. Титул «Враг прессы» в этом году решили никому не присуждать. Читать далее...