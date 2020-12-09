Критики правительства: Эстония не может справиться с кризисом из-за нерешительности

По словам председателя Социал-демократической партии Саара, нынешняя ситуация странная, потому что осенний приход второй волны коронавируса был давно предсказанным фактом. «Дом Стенбока постоянно боялся принимать трудные или непопулярные решения и игнорировал убедительные рекомендации экспертов», - сказал Саар.

"Совершенно непонятно, что делало правительство между первой и второй волнами вирусного кризиса. Спорило по поводу референдума о браке?" - спрашивает вице- председатель Партии реформ Пентус-Розиманнус.

Она отмечает, что за это время можно было продумать и подготовить вопросы больничного оборудования, резерва медицинского персонала, групп риска, а для временно закрытых предприятий можно было установить компенсационный пакет.

Курс правительства провалился

По мнению Пентус-Розиманнус, хуже всего здесь - именно нерешительность во время кризиса и, как следствие, потеря авторитета лицами, принимающими решения. «Ежедневный просмотр статистики заражений показывает, что нынешний курс правительства провалился», - говорит она.

Саар приводит в качестве примера нерешительности вопрос о компенсации за больничные, который стоял на повестке дня с начала сентября, но решения не было долгие месяцы. Департамент здоровья также давно подчеркивал, что хождение на работау с симптомами болезни является серьезной проблемой и причиной появления все большего числа очагов рабочих мест.

«Поскольку первые три дня болезни в настоящее время не оплачиваются, у многих нет выбора и они идут на работу больными, чтобы не потерять доход», - сказал Саар.

Правительство, наконец, смогло прийти к решению 18 ноября, но с нового года выплаты по больничному будут возмещаться только со второго дня. "Это безнадежно поздно! В то же время поступают все новые рекорды заражений, и, по мнению экспертов, разворачивается очень глубокий и серьезный кризис в области здравоохранения, который подвергнет испытанию возможности наших больниц, и некоторые люди останутся без медицинской помощи", - сказал Саар, добавив, что последствия нерешительности очень серьезны.

Противоречивые послания и системные шаги

Пентус-Розиманнус заявляет, что ограничения должны быть своевременными, полезными и примененными в нужном месте. Ограничения также должны сопровождаться компенсацией для тех, кто пострадал и не может нормально работать из-за ограничений.

Саар считает, что чувство опасности у людей также уменьшилось из-за расплывчатых и иногда противоречивых сообщений и систематических действий правительства: как о необходимости масок, так и о школах. По его словам, для одной партии в правительстве так называемый референдум на почве ненависти важнее защиты здоровья людей. «Таким образом, следует признать, что антикризисное управление правительства явно провалилось», - признал Саар.

Пентус-Розиманнус также критически относится к плану вакцинации, относительно которого парламент после долгой паузы получил ответ от правительства о том, что 100 000 человек, особенно т.н работников передовой, могут быть вакцинированы в конце года.