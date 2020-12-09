В Пюхтицком монастыре произошла вспышка коронавируса

По данным Департамента здоровья, во вторник в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре в Куремяэ произошла вспышка коронавируса.
Советник Департамента здоровья Мерилин Верник сказала ERR, что по данным на среду в очаге 11 зараженных, но это число может еще вырасти.
По словам Верник, всего в Ида-Вирумаа 35 различных очагов, но из-за эпидемиологического распространения заразиться можно в любом уголке нашей страны.
Согласно новым распоряжениям правительства, церкви и другие места проведения религиозных обрядов продолжат работу, однако там должны соблюдаться требование максимально 50-процентной заполняемости, правило 2+2, обязанность носить маску и использовать дезинфицирующие средства. Правительство просит церкви и других лиц, проводящих религиозные обряды, во время причастия и других таинств также принимать меры, необходимые для предотвращения распространения вируса.