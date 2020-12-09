В Пюхтицком монастыре произошла вспышка коронавируса

Советник Департамента здоровья Мерилин Верник сказала ERR, что по данным на среду в очаге 11 зараженных, но это число может еще вырасти.

По словам Верник, всего в Ида-Вирумаа 35 различных очагов, но из-за эпидемиологического распространения заразиться можно в любом уголке нашей страны.