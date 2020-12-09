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На лайнере в Сингапуре, выполнявшем короткий "круиз в никуда", обнаружен случай коронавируса, но остальных пассажиров проверили и готовы отпустить. Сингапур начал осуществлять короткие "круизы в никуда" в ноябре. Предполагалось, что они достаточно безопасны с точки зрения распространения коронавируса. Лайнер выходит из порта, находится несколько дней в море и возвращается в тот же порт, а билеты продают только резидентам Сингапура. Перед посадкой пассажиры проходят тест на коронавирус и должны предъявить отрицательный результат.

Круизный лайнер компании Royal Caribbean вернулся в порт Сингапура, не завершив четырехдневный "круиз в никуда". После трех дней плавания у одного из пассажиров выявили коронавирус.

Сингапур начал осуществлять короткие "круизы в никуда" в ноябре. Предполагалось, что они достаточно безопасны с точки зрения распространения коронавируса. Лайнер выходит из порта, находится несколько дней в море и возвращается в тот же порт, а билеты продают только резидентам Сингапура. Перед посадкой пассажиры проходят тест на коронавирус и должны предъявить отрицательный результат.

"Круизы в никуда" стали попыткой хоть как-то оживить круизную индустрию, практически полностью переставшую функционировать посе крупных вспышек коронавируса на борту нескольких лайнеров в начале пандемии коронавируса.

Лайнер Quantum of the Seas отчалил от берегов Сингапура в понедельник, но руководство компании решило развернуть его после того, как 83-летний пассажир сообщил медикам на борту о симптомах диареи. В соответствии с протоколом ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Остальным пассажирам сообщили о произошедшем в среду утром, а днем заболевшего в белом защитном костюме вывели с борта корабля и увезли на машине "скорой помощи".

Пассажиров попросили оставаться в каютах, пока руководство отслеживало контакты инфицированного.

"Мы нашли и изолировали тех гостей и членов экипажа, которые были в близком контакте с этим пассажиром, им всем сделали анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат", - говорится в заявлении руководства компании.

На борту корабля было около 1700 пассажиров и почти 1500 членов экипажа. Это половина обычной заполняемости судна из соображений социального дистанцирования.

Достаточно ли мер безопасности?

Все пассажиры и члены экипажа смогут сойти с корабля в ближайшее время, после того как руководство убедится, что процедуру отслеживания контактов осуществили достаточно тщательно.

Getty Images Первый "круиз в никуда" стартовал в ноябре с множеством мер безопасности.

"Мы понимаем, что вы не так планировали провести этот круиз, и еще раз хочу сказать, что мне очень жаль", - передает агентство Рейтер сообщение капитана корабля для застрявших пассажиров.

В 2020-м году индустрия круизов пришла в упадок после того, как в начале пандемии на нескольких лайнерах заразились сотни пассажиров, и этот вид отдыха был помещен в категорию особого риска. Первый известный всплеск в конце января случился на судне Diamond Princess, остававшегося на карантине у берегов Японии месяц. Тогда заболели около 700 пассажиров.

Для жителей Сингапура "круизы в никуда" стали первой возможностью покинуть город-остров за долгие месяцы, пишет корреспондент Би-би-си Андреас Иллмер.

"Как только эта схема была запущена, все первые поездки раскупили молниеносно. Пассажиры, вернувшиеся из них, были полны энтузиазма и расхваливали как сам опыт, так и меры безопасности. Случай коронавируса на борту может снова заставить потенциальных клиентов засомневаться и еще раз поставить под вопрос будущее индустрии", - добавляет сингапурский корреспондент Би-би-си.