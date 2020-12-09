Бизнес на страхе: инкассо-фирмы требуют с должников грабительские проценты

Инкассо-фирмы требуют с должников грабительские пени, зачисляя на свои счета даже проценты с процентов, а должник, попавший в орбиту внимания коллекторов, послушно выполняет их требования, не подозревая, что закон на его стороне, пишет портал dv.ee.
Аннике (имя изменено) за двадцать, она живет в социальной квартире под Таллинном, большая часть ее мебели принесена со свалки. Телевизора у нее нет, старенький компьютер купила за 50 евро, телефон подарил знакомый.
Анника - должница фирмы быстрых кредитов, ее бывший муж - игроман, у нее двое маленьких детей, младшему из которых меньше года. Муж занимал так много денег и настолько часто, что вконец запутался.
Когда Анника решила, что сама устроит собственную жизнь, она обнаружила, что ей очень трудно разобраться в суммах, которые от нее требуют - более того, дело попахивало криминалом.
Читайте подробнее на dv.ee.