Бизнес на страхе: инкассо-фирмы требуют с должников грабительские проценты

Аннике (имя изменено) за двадцать, она живет в социальной квартире под Таллинном, большая часть ее мебели принесена со свалки. Телевизора у нее нет, старенький компьютер купила за 50 евро, телефон подарил знакомый.

Анника - должница фирмы быстрых кредитов, ее бывший муж - игроман, у нее двое маленьких детей, младшему из которых меньше года. Муж занимал так много денег и настолько часто, что вконец запутался.

Когда Анника решила, что сама устроит собственную жизнь, она обнаружила, что ей очень трудно разобраться в суммах, которые от нее требуют - более того, дело попахивало криминалом.