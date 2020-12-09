Принципы нового десятилетия: кухня 2021 года

Всего за 10–15 последних лет кухня стала местом, где готовить яичницу на завтрак, работать за ноутбуком, играть с детьми и устраивать вечеринки с друзьями одинаково уместно. И ошибочно полагать, что это временно: такая тенденция обещает быть в тренде еще очень долго. Объясняем, почему.

Интеграция в жилое пространство

С началом 2020-х укрепилась новая концепция кухонного пространства. Кухня больше не главное помещение в доме, скорее, его гармоничная составляющая. Тенденция к объединению кухни с гостиной поменяла отношение к виду кухонной мебели. Дизайнеры делают все, чтобы скрыть рабочую зону: убирают в ниши, маскируют за столешницы, подбирают фасады в цвет стен, отказываются от верхних модулей и даже кухонного фартука.

Из этих трендов вытекает большой спрос на незаметно встроенную технику и надежно спрятанные аксессуары. Важно, чтобы и кухонная мебель, и техника максимально сливались с интерьером других жилых зон.

Минимализм

С приходом 2020-х тенденция к минимализму и рационализму чувствуется во всем: использовать только самое необходимое, убрать лишние детали и декор. Красивые кастрюли разного размера или рейлы с хромированными приборами, выставленные напоказ, ушли в прошлое. Количество шкафов уменьшается, вместо верхних модулей появляются полки, никакого декора, минимум цвета, а фартук и вовсе становится максимально простым.

Кухни становятся аскетичнее, но не проще: за внешнюю красоту облика отвечают дорогие материалы фасадов, стильная техника, эстетские смесители и умная подсветка.

Лаконичность

Чем меньше составных частей у кухонного гарнитура — тем лучше. Никаких стыков, никаких лишних отверстий и дополнительных деталей.

Дизайнеры предлагают полностью отказаться от ручек на фасадах кухонных шкафов, отдав предпочтение таким механизмам, как Push-to-open (открытие от нажатия на фасад), Servo-Drive (открытие от нажатия кнопки на фасаде) или Smart-open (открытие по хлопку или голосовой команде). Не отстают в этом стремлении и лидеры среди производителей встраиваемой кухонной техники: например, холодильники и винные шкафы серии MasterCool от немецкого бренда Miele оборудованы механизмом Push2open, а посудомоечные машины — функцией Knock2open. Благодаря им для открытия холодильника или посудомоечной машины достаточно легкого нажатия на дверцу или двойного постукивания по ней.

То же касается и самой бытовой техники: производители предлагают модели, где ручки максимально незаметны или отсутствуют полностью, а также выпускают технику, которая совмещает в себе сразу несколько функций: например, духовой шкаф с СВЧ или варочная панель со встроенной вытяжкой.

Комфорт и экономия времени

Люди не хотят тратить много времени на домашние дела. Сложные приборы должны иметь легкое управление. Будущее за программируемой техникой: вы только проснулись, а кофемашина уже принялась за приготовление двойного капучино, вы вышли с работы, а посудомоечная машина начала мыть посуду.

Практически все современные приборы оснащены сенсорными панелями управления, которыми легко пользоваться, мобильными приложениями и удобными автоматизированными функциями. Например, варочные поверхности имеют специальную систему, автоматически регулирующую нагрев конфорок, посудомоечная машина дозирует необходимое количество моющего средства в зависимости от степени загрязнения посуды, в холодильниках система установит оптимальную температуру и влажность и устранит неприятные запахи.

Рациональность

Ответственное потребление — одна из ключевых тем последних лет. Тренд на жилые кухни предполагает отказ от типично кухонных поверхностей вроде кафельного фартука или пластиковых глянцевых фасадов в пользу дерева, бетона, металла — натуральных материалов, которые легко представить в гостиной или спальне.

Современная техника выпускается на новых технических платформах с классом энергопотребления А++, А+++. При этом приборы могут сами регулировать потребление электричества или расход воды в зависимости от привычек владельцев и времени суток.