Принципы нового десятилетия: кухня 2021 года

С помощью InMyRoom рассказываем, почему облик современной кухни изменился до неузнаваемости. То ли еще будет!
Всего за 10–15 последних лет кухня стала местом, где готовить яичницу на завтрак, работать за ноутбуком, играть с детьми и устраивать вечеринки с друзьями одинаково уместно. И ошибочно полагать, что это временно: такая тенденция обещает быть в тренде еще очень долго. Объясняем, почему.
Интеграция в жилое пространство
С началом 2020-х укрепилась новая концепция кухонного пространства. Кухня больше не главное помещение в доме, скорее, его гармоничная составляющая. Тенденция к объединению кухни с гостиной поменяла отношение к виду кухонной мебели. Дизайнеры делают все, чтобы скрыть рабочую зону: убирают в ниши, маскируют за столешницы, подбирают фасады в цвет стен, отказываются от верхних модулей и даже кухонного фартука.
Из этих трендов вытекает большой спрос на незаметно встроенную технику и надежно спрятанные аксессуары. Важно, чтобы и кухонная мебель, и техника максимально сливались с интерьером других жилых зон.
Минимализм
С приходом 2020-х тенденция к минимализму и рационализму чувствуется во всем: использовать только самое необходимое, убрать лишние детали и декор. Красивые кастрюли разного размера или рейлы с хромированными приборами, выставленные напоказ, ушли в прошлое. Количество шкафов уменьшается, вместо верхних модулей появляются полки, никакого декора, минимум цвета, а фартук и вовсе становится максимально простым.
Кухни становятся аскетичнее, но не проще: за внешнюю красоту облика отвечают дорогие материалы фасадов, стильная техника, эстетские смесители и умная подсветка.
Лаконичность
Чем меньше составных частей у кухонного гарнитура — тем лучше. Никаких стыков, никаких лишних отверстий и дополнительных деталей.
Дизайнеры предлагают полностью отказаться от ручек на фасадах кухонных шкафов, отдав предпочтение таким механизмам, как Push-to-open (открытие от нажатия на фасад), Servo-Drive (открытие от нажатия кнопки на фасаде) или Smart-open (открытие по хлопку или голосовой команде). Не отстают в этом стремлении и лидеры среди производителей встраиваемой кухонной техники: например, холодильники и винные шкафы серии MasterCool от немецкого бренда Miele оборудованы механизмом Push2open, а посудомоечные машины — функцией Knock2open. Благодаря им для открытия холодильника или посудомоечной машины достаточно легкого нажатия на дверцу или двойного постукивания по ней.
То же касается и самой бытовой техники: производители предлагают модели, где ручки максимально незаметны или отсутствуют полностью, а также выпускают технику, которая совмещает в себе сразу несколько функций: например, духовой шкаф с СВЧ или варочная панель со встроенной вытяжкой.
Комфорт и экономия времени
Люди не хотят тратить много времени на домашние дела. Сложные приборы должны иметь легкое управление. Будущее за программируемой техникой: вы только проснулись, а кофемашина уже принялась за приготовление двойного капучино, вы вышли с работы, а посудомоечная машина начала мыть посуду.
Практически все современные приборы оснащены сенсорными панелями управления, которыми легко пользоваться, мобильными приложениями и удобными автоматизированными функциями. Например, варочные поверхности имеют специальную систему, автоматически регулирующую нагрев конфорок, посудомоечная машина дозирует необходимое количество моющего средства в зависимости от степени загрязнения посуды, в холодильниках система установит оптимальную температуру и влажность и устранит неприятные запахи.
Рациональность
Ответственное потребление — одна из ключевых тем последних лет. Тренд на жилые кухни предполагает отказ от типично кухонных поверхностей вроде кафельного фартука или пластиковых глянцевых фасадов в пользу дерева, бетона, металла — натуральных материалов, которые легко представить в гостиной или спальне.
Современная техника выпускается на новых технических платформах с классом энергопотребления А++, А+++. При этом приборы могут сами регулировать потребление электричества или расход воды в зависимости от привычек владельцев и времени суток.
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