Мартин Хельме: весь потерянный доход предприятиям Ида-Вирумаа мы не компенсируем

"Для всех тех учреждений, которые закрывает государство, конечно же, будет разработан какой-то компенсационный механизм. Это не означает, что будет компенсирован весь их потерянный доход или весь их оборот, но планируется какой-то механизм компенсации, как это действовало весной", - сказал Хельме во время парламентского инфочаса.