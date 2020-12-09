Мартин Хельме: весь потерянный доход предприятиям Ида-Вирумаа мы не компенсируем

Государство окажет поддержку предприятиям Ида-Вируского уезда, которые по решению правительства на три недели будут вынуждены приостановить свою деятельность. Однако понятно, что весь потерянный доход им никто не компенсирует, заявил в среду министр финансов Мартин Хельме, пишет Rus.ERR.
"Для всех тех учреждений, которые закрывает государство, конечно же, будет разработан какой-то компенсационный механизм. Это не означает, что будет компенсирован весь их потерянный доход или весь их оборот, но планируется какой-то механизм компенсации, как это действовало весной", - сказал Хельме во время парламентского инфочаса.
Он также заверил, что закрывать магазины и церкви в Ида-Вирумаа правительство не планирует.