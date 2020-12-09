Европейский союз выделит странам Балтии еще 182 миллиона евро под проект Rail Baltica

«Исполнительное агентство по инновациям и сетям (INEA) и RB Rail AS подписали два дополнительных перекрестных грантовых соглашения о финансировании для Rail Baltica. Общий бюджет составляет 214,3 млн евро, из которых максимальная сумма взноса фонда Connecting Europe Facility (CEF) составит 182,2 млн евро, или 85%. Остальные 15% будут профинансированы правительствами стран Балтии», - говорится в пресс-релизе.

«Это дополнительное финансирование ЕС позволит продолжить строительные работы на основных пассажирских терминалах в Эстонии и Латвии, обеспечить строительство участка магистрали от Каунаса до литовско-латвийской границы. Кроме того, финансирование позволит добиться прогресса в развитии ключевых железнодорожных подсистем, проектировании региональных станций и объектов обслуживания инфраструктуры для всех трех стран», - отметил председатель правления RB Rail Агнис Дриксна.

«Вместе с ранее подписанными соглашениями проект Rail Baltica уже получил около 1,12 млрд евро из фондов ЕС и от государств», - говорится в сообщении.

Проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica стоимостью 5,8 млрд евро предполагает, что дорога европейского стандарта (1435 мм) соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии.