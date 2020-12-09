В Старом Таллинне открывается новый ресторан быстрого питания

Этой весной и летом Burger King открыл рестораны в Таллинне в здании Балтийского вокзала, в тороговых центров Rocca al Mare и Ülemiste, в ласнамяэском Centrum и в Тарту в центре Lõunakeskus.

"Прекрасное расположение ресторана также во многом способствует расширению в Таллинне сети доставки на дом", - сказала руководитель отдела береговой торговли и общественного питания Tallink Group и глава проекта по импорту франшизы Burger King® Катре Кываск.

Исходя из ситуации с пандемией коронавируса во всех рестораныах Burger King тщательно соблюдаются меры безопасности - поверхности регулярно дезинфицируются, персонал ресторана носит перчатки и маски, действует правило социальной дистанции 2 + 2, а столовая ресторана заполнена на 50% для более эффективного распределения посетителей, заверила Кываск.

В начале каждой смены работникам измеряется температура тела, и в случае сомнений работника отправляют домой при любых признаках болезни.