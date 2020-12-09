Тартуские школы уйдут на удаленку, каникулы подождут

По решению директоров тартуских школ и горуправы, тартуские школы с 1-го по 12-й класс с 14 декабря до начала каникул уйдут на дистанционное обучение, передает Tartu Postimees.
Согласно сегодняшней информации правительства, 14 декабря будут закрыты все учебные заведения, однако разрешено воспользоваться возможностью дистанционного обучения.
По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, тартуские школы готовы быстро отреагировать. «Наши школы уже некоторое время делали приготовления, чтобы при необходимости перейти на дистанционное обучение. Сейчас показатель заражения высокий, и мы должны реагировать быстро. И все-таки мы не считаем правильным отправлять учеников бездельничать домой раньше срока: это может способствовать распространению вируса», - добавил Клаас.