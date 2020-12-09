Тартуские школы уйдут на удаленку, каникулы подождут

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, тартуские школы готовы быстро отреагировать. «Наши школы уже некоторое время делали приготовления, чтобы при необходимости перейти на дистанционное обучение. Сейчас показатель заражения высокий, и мы должны реагировать быстро. И все-таки мы не считаем правильным отправлять учеников бездельничать домой раньше срока: это может способствовать распространению вируса», - добавил Клаас.