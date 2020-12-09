Закрывающиеся до конца года спа-отели ждут ответов от правительства

«Рождество и Новый год были у нас распроданы, а теперь мы вдруг узнаем, что должны начать обзванивать людей, - сказал Куузик. - Нам нужно оплачивать трехнедельное отопление, зарплаты и связанные с работниками расходы. Мы ждем решения от правительства, как это будет компенсировано».

И хотя правительство практически внезапно решило закрыть спа-отели Ида-Вирумаа, еще пока не ясно, когда и как будут компенсировать связанные с этим расходы: «У нас в Meresuu работают сто человек, все они ждут, что с ними будет дальше». По словам собственника, он находится в ситуации, когда нужно посмотреть в глаза своим ста работникам и сказать, что он не знает, что будет дальше: «Правительство принимает одно решение, потом сразу другое. Быстро».

Поначалу ограничения будут действовать до 4 января, но правительство может его продлить, если распространение вируса не остановится. На этот период могут выпасть и русские новогодние праздники, на которые в прошлые годы приезжали гостей из Петербурга и его окрестностей. В этом году туристов совсем нет, клиентами являются только местные жители, признал Куузик. Жесткие ограничения вводили и весной, когда Сааремаа был закрыт.

Должно ли правительство делать что-то, отличное от этого? «Я предлагаю взять за основу опыт других западно-европейских стран. Например, Германия платит до конца 2021 года предприятию до 80 процентов оборота в зависимости от уплаченных налогов. Это просто рассчитать, и тут никого нельзя обмануть».