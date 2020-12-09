Закрывающиеся до конца года спа-отели ждут ответов от правительства

По словам собственника спа-отеля Meresuu в Нарва-Йыэсуу Калле Куузика, правительство должно быстро решить вопрос с компенсацией ущерба, связанного с закрытием учреждений размещения в Ида-Вирумаа, поскольку уже через несколько дней работники должны будут остаться дома. Кроме Meresuu, предприятие Куузика Spa Tours OÜ оперирует также спа в Виймси и гостиницей Kuressaare Grand Rose, пишет Postimees.
«Рождество и Новый год были у нас распроданы, а теперь мы вдруг узнаем, что должны начать обзванивать людей, - сказал Куузик. - Нам нужно оплачивать трехнедельное отопление, зарплаты и связанные с работниками расходы. Мы ждем решения от правительства, как это будет компенсировано».
И хотя правительство практически внезапно решило закрыть спа-отели Ида-Вирумаа, еще пока не ясно, когда и как будут компенсировать связанные с этим расходы: «У нас в Meresuu работают сто человек, все они ждут, что с ними будет дальше». По словам собственника, он находится в ситуации, когда нужно посмотреть в глаза своим ста работникам и сказать, что он не знает, что будет дальше: «Правительство принимает одно решение, потом сразу другое. Быстро».
Поначалу ограничения будут действовать до 4 января, но правительство может его продлить, если распространение вируса не остановится. На этот период могут выпасть и русские новогодние праздники, на которые в прошлые годы приезжали гостей из Петербурга и его окрестностей. В этом году туристов совсем нет, клиентами являются только местные жители, признал Куузик. Жесткие ограничения вводили и весной, когда Сааремаа был закрыт.
Должно ли правительство делать что-то, отличное от этого? «Я предлагаю взять за основу опыт других западно-европейских стран. Например, Германия платит до конца 2021 года предприятию до 80 процентов оборота в зависимости от уплаченных налогов. Это просто рассчитать, и тут никого нельзя обмануть».
«Сейчас у нас нет льгот по налогу с оборота и налогам на рабочую силу, все оплачивается в полном объеме, а правительство просто все берет и закрывает. Я считаю, что я не единственный предприниматель, который очень возмущен этим», - сказал оператор гостиниц. Он отметил, что понятны попытки обуздать вирус, но в соответствии с этим должны быть и меры помощи. Кроме дотации на зарплаты, по словам Куузика, его предприятие не получило ничего: «Мы неоднократно обращались к министру финансов, связывались с ним, но решений нет до сих пор, поэтому мы ждем».