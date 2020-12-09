В силламяэской школе сегодня проверили на коронавирус всех сотрудников

Из-за широкого распространения коронавируса Департамент здоровья закрыл силламяэскую школу Kannuka с сегодняшнего дня, решение было принято еще до того, как правительство решило перевести на дистанционное обучение все школы в стране. Учителя силламяэской школы сегодня сдали тесты на коронавирус, но даже в случае отрицательных результатов должны будут две недели провести дома.
Учителей и учеников - по домам
Департамент здоровья 8 декабря предписал закрыть школу Kannuka в Силламяэ до 23 декабря включительно. В реальности закрытие продлится дольше, поскольку после этой даты будут уже рождественские каникулы, а в среду правительство решило перевести на дистанционное обучение все учебные заведение в Эстонии до конца года.
Но Департамент здоровья предписал также до 23 декабря всем ученикам и учителям находиться на самоизоляции.
“Решения о самоизоляции принимает Департамент здоровья. А школа вместе с местным самоуправлением принимает решение о форме и месте обучения, - пояснил директор. - В нашем случае учителя работают из дома и дети находятся дома”.
По сообщению школы, остальные работники школы после тестирования продолжат исполнять свои обязанности: уборка и дезинфекция помещений, ремонтные работы, подготовка продовольственных пакетов в столовой и т.д.
Карантин - даже если тест отрицательный
“Лица, находившиеся в тесном контакте с зараженными, могут пройти тестирование на коронавирус бесплатно по прошествии десяти дней с момента контакта с коронапозитивным человеком. В случае негативного результата теста самоизоляцию можно закончить”, - сообщила городская управа Силламяэ по поводу закрытия школы.
Но уже сегодня прямо в школе прошло тестирование на коронавирус всех работников.
По словам регионального руководителя Департамента здоровья Марье Муузикус, в школе много заболевших учителей, которые контактировали со многими классами и коллегами, поэтому всех учителей решили не только посадить на самоизоляцию, но и сразу тестировать. Причем, люди, у которых сегодняшний тест не обнаружит коронавируса, продолжат находиться в самоизоляции.
“Всё равно все остаются в изоляции, - сказала Марье Муузикус. - Просто мы организовали, чтобы им не нужно было идти в пункт тестирования, а всех протестировали в одном месте”.
По ее словам, сегодняшние тесты нужны, чтобы сразу выявить часть больных. Но две недели - это обычный инкубационный период, и за это время могут заболеть те, у кого сейчас тест не выявил коронавируса. Поэтому две недели всем нужно оставаться в изоляции.
Бывает карантин всего на четыре дня?
Один из родителей учеников школы Kannuka прислал Rus.Postimees фото сообщения из системы e-kool: учительница в понедельник сообщила, что ее поместили на карантин, и она будет вести уроки онлайн. Но предписанный ей карантин - всего четыре дня.
“По закону карантин должен быть минимум десять дней, но в этой школе свои законы, они решили что четыре дня достаточно!” - возмутился родитель.
Однако, решения о сроке изоляции принимает не школа, а Департамент здоровья.
Региональный руководитель департамента Марье Муузикус подтвердила, что карантин длиной четыре дня действительно может быть.
“Минимальный карантин - десять дней после контакта с больным, если тестироваться, или две недели, если не тестироваться. Но всё зависит от того, когда контакт был. У нас, к несчастью, не все люди знают, что они “положительные”. Например, если ваш знакомый сегодня узнает, что у него положительный тест, а вы были вместе неделю назад. Тогда семь дней уже прошло, и остается три или четыре. Это, наверное, такой случай”.
Марье Муузикус рассказала, что были даже случаи, когда человек узнавал о близком контакте с заболевшим спустя две недели, и в этом случае достаточно сделать тест, и, если он будет отрицательным, соблюдать самоизоляцию уже не нужно. Но такие случаи опасны тем, что человек может распространять инфекцию, не зная об этом.
Марье Муузикус подтвердила, что можно сократить срок самоизоляции, сдав тест через десять дней после контакта с заболевшим. Если тест не выявит коронавируса, человек может быть свободен.