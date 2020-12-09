В силламяэской школе сегодня проверили на коронавирус всех сотрудников

Учителей и учеников - по домам

Департамент здоровья 8 декабря предписал закрыть школу Kannuka в Силламяэ до 23 декабря включительно. В реальности закрытие продлится дольше, поскольку после этой даты будут уже рождественские каникулы, а в среду правительство решило перевести на дистанционное обучение все учебные заведение в Эстонии до конца года.

Но Департамент здоровья предписал также до 23 декабря всем ученикам и учителям находиться на самоизоляции.

“Решения о самоизоляции принимает Департамент здоровья. А школа вместе с местным самоуправлением принимает решение о форме и месте обучения, - пояснил директор. - В нашем случае учителя работают из дома и дети находятся дома”.

По сообщению школы, остальные работники школы после тестирования продолжат исполнять свои обязанности: уборка и дезинфекция помещений, ремонтные работы, подготовка продовольственных пакетов в столовой и т.д.

Карантин - даже если тест отрицательный

“Лица, находившиеся в тесном контакте с зараженными, могут пройти тестирование на коронавирус бесплатно по прошествии десяти дней с момента контакта с коронапозитивным человеком. В случае негативного результата теста самоизоляцию можно закончить”, - сообщила городская управа Силламяэ по поводу закрытия школы.

Но уже сегодня прямо в школе прошло тестирование на коронавирус всех работников.

По словам регионального руководителя Департамента здоровья Марье Муузикус, в школе много заболевших учителей, которые контактировали со многими классами и коллегами, поэтому всех учителей решили не только посадить на самоизоляцию, но и сразу тестировать. Причем, люди, у которых сегодняшний тест не обнаружит коронавируса, продолжат находиться в самоизоляции.

“Всё равно все остаются в изоляции, - сказала Марье Муузикус. - Просто мы организовали, чтобы им не нужно было идти в пункт тестирования, а всех протестировали в одном месте”.

По ее словам, сегодняшние тесты нужны, чтобы сразу выявить часть больных. Но две недели - это обычный инкубационный период, и за это время могут заболеть те, у кого сейчас тест не выявил коронавируса. Поэтому две недели всем нужно оставаться в изоляции.

Бывает карантин всего на четыре дня?

Один из родителей учеников школы Kannuka прислал Rus.Postimees фото сообщения из системы e-kool: учительница в понедельник сообщила, что ее поместили на карантин, и она будет вести уроки онлайн. Но предписанный ей карантин - всего четыре дня.

“По закону карантин должен быть минимум десять дней, но в этой школе свои законы, они решили что четыре дня достаточно!” - возмутился родитель.

Однако, решения о сроке изоляции принимает не школа, а Департамент здоровья.

Региональный руководитель департамента Марье Муузикус подтвердила, что карантин длиной четыре дня действительно может быть.

“Минимальный карантин - десять дней после контакта с больным, если тестироваться, или две недели, если не тестироваться. Но всё зависит от того, когда контакт был. У нас, к несчастью, не все люди знают, что они “положительные”. Например, если ваш знакомый сегодня узнает, что у него положительный тест, а вы были вместе неделю назад. Тогда семь дней уже прошло, и остается три или четыре. Это, наверное, такой случай”.

Марье Муузикус рассказала, что были даже случаи, когда человек узнавал о близком контакте с заболевшим спустя две недели, и в этом случае достаточно сделать тест, и, если он будет отрицательным, соблюдать самоизоляцию уже не нужно. Но такие случаи опасны тем, что человек может распространять инфекцию, не зная об этом.