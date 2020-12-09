Мошенничество с недвижимостью: как россиян оставляют без денег и жилья

Сфера недвижимости — одна из самых уязвимых с точки зрения мошеннических схем и различных афер. По данным московского отделения «Деловой России», около 50% сделок на вторичном рынке могут совершать черные риелторы, а незаконный оборот в этой сфере достигает 300 млрд. рублей в год.

По оценке Финансового университета при правительстве России, за последние пять лет число преступлений в сфере недвижимости, совершающихся за год, выросло на 18%.

Речь идет только о выявленных случаях — о значительном числе правонарушений становится известно спустя годы, отметила советник президента Федеральной нотариальной палаты (ФНП) по взаимодействию с органами государственной власти Елена Джуринская. «Одна и та же квартира, с которой изначально совершили сделку, например, с нарушением прав кого-либо из сособственников, может перепродаваться по нескольку раз, и к моменту обнаружения проблемы жертвами преступной схемы становятся ничего не подозревающие добросовестные приобретатели», — рассказала она.