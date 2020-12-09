Поезда между Таллинном и Тарту будут ходить чаще и быстрее

Ежедневно между Таллинном и Тарту курсирует 22 поезда: семь экспрессов и четыре обычных поезда в обоих направлениях. Время в пути для экспрессов составляет примерно 1 час 55 минут в зависимости от отправления, а для обычных поездов 2 часа 20 минут.

"Таллинн и Тарту - самые большие города Эстонии, поэтому между ними перемещается наибольшее количество людей. Поэтому мне приятно, что мы и в этом году продолжаем уплотнять свой график. Поскольку пассажиры в первую очередь предпочитают высокоскоростные рейсы, дополнительный экспресс предлагает им именно это", - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Помимо Таллинна и Тарту, расписание уплотнится в Йыгева, Тамсалу и Тапа. «Это поможет обеспечить максимально возможное рассредоточение пассажиров по поездам. Тогда будет больше возможностей сохранять разумную дистанцию ​​с другими, что сейчас важно для всех нас», - добавил Конго.

Конго отметила, что благодаря проведенному ремонту железных дорог сократится и время в пути. «Мы очень ожидаем, что в ближайшие годы скорости будут увеличены и мы сможем предложить пассажирам еще более заметную экономию времени», - добавил он.