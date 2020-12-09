На Украине введут локдаун с 8 по 24 января

«Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году... Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности"», - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, в этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.

Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов. Кроме того, будут запрещены все массовые мероприятия.

В то же время общественный транспорт будет функционировать в режиме «оранжевой» эпидемиологической зоны.

Продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели продолжат работу.