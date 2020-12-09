Спор по поводу пустой кассеты закрыт, авторы останутся без огромной компенсации

В соответствии со вступившим в силу решением Таллиннского окружного суда, Объединение авторов Эстонии, Объединение производителей фонограмм, НКО Союз исполнителей, НКО Союз аудиовизуальных авторов, Союз композиторов, Союз исполнителей, Союз режиссеров-постановщиков, Союз художников сцены и Союз актеров должны получить от эстонского государства за период с 2014 по 2018 годы компенсацию в размере трех миллионов евро и пени в период с 25 июня 2018 по 30 июня 2020 года в размере 436 801,80 евро.

После того, как в конце июня Таллиннский окружной суд вынес свое решение, присяжный адвокат Прийт Лятт, представлявший в этом споре творческие союзы, сказал, что решение окружного суда — это важный шаг в воскресении системы выплат, изведенной в Эстонии, важный, но недостаточный для того, чтобы обеспечить следование минимальным стандартам, гарантированное правом Европейского Союза, защищающее культуру и творчество в Эстонии.