Представитель спа-отеля Noorus о новых ограничениях: это разрушительно для Ида-Вирумаа

Правительство с 12 декабря намерено с целью борьбы с распространением коронавируса закрыть все увеселительные заведения, а также ряд других учреждений на Северо-Востоке Эстонии. Это решение может нанести серьезный удар по туристическом сектору уезда, который только начал оправляться от весеннего кризиса, пишет Rus.ERR.
С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа будут закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи и выставки, предприятия общественного питания, спортивные клубы, бассейны, спа-салоны и гостиницы.
Специалист по маркетингу расположенного в Нарва-Йыэсуу спа-отеля Noorus Дарья Боярова назвала это решение жестоким и разрушительным: "Это разрушительно для бизнеса и всего Ида-Вирумаа. Мы считаем, что жестоко ставить в такую ситуацию регион, который и так не особо блещет экономическими показателями".