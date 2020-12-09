Представитель спа-отеля Noorus о новых ограничениях: это разрушительно для Ида-Вирумаа

С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа будут закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи и выставки, предприятия общественного питания, спортивные клубы, бассейны, спа-салоны и гостиницы.

Специалист по маркетингу расположенного в Нарва-Йыэсуу спа-отеля Noorus Дарья Боярова назвала это решение жестоким и разрушительным: "Это разрушительно для бизнеса и всего Ида-Вирумаа. Мы считаем, что жестоко ставить в такую ситуацию регион, который и так не особо блещет экономическими показателями".