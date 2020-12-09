Ср, 9.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Представитель спа-отеля Noorus о новых ограничениях: это разрушительно для Ида-Вирумаа
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Представитель спа-отеля Noorus о новых ограничениях: это разрушительно для Ида-Вирумаа

Пара заселяется в отель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Правительство с 12 декабря намерено с целью борьбы с распространением коронавируса закрыть все увеселительные заведения, а также ряд других учреждений на Северо-Востоке Эстонии. Это решение может нанести серьезный удар по туристическом сектору уезда, который только начал оправляться от весеннего кризиса, пишет Rus.ERR.

С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа будут закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи и выставки, предприятия общественного питания, спортивные клубы, бассейны, спа-салоны и гостиницы.

Специалист по маркетингу расположенного в Нарва-Йыэсуу спа-отеля Noorus Дарья Боярова назвала это решение жестоким и разрушительным: "Это разрушительно для бизнеса и всего Ида-Вирумаа. Мы считаем, что жестоко ставить в такую ситуацию регион, который и так не особо блещет экономическими показателями".

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