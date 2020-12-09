Фото ⟩ Полицейские попали в аварию во время преследования злостного нарушителя

Сегодня около 8.20 в полицию поступило сообщение от внимательного участника дорожного движения о том, что автомобиль Audi с подозрительным стилем вождения движется в сторону Аудру по улице Эхитаяте-теэ в Пярну. Отреагировавшие на вызов полицейские заметили соответствующий описанию Audi на шоссе Пярну-Лихула и подали ему сигнал остановиться, который автомобиль проигнорировал. «Полиция преследовала Audi, который гнал по шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмс», — сказал глава Пярнуского полицейского отделения Юллар Кютт, по словам которого, скорость Audi порой достигала 160 километров в час.

Полиция преследовала Audi, за рулем которого находился пьяный водитель без прав. ФОТО: Lääne prefektuur

Audi продолжал попытки скрыться от полиции по гравийной дороге Кыпу-Кавару, полицейские поехали за машиной. Пыль, поднявшаяся из-за ехавшего впереди автомобиля, ухудшила видимость на дороге, поэтому полицейская машина выехала с дороги в канаву. На момент аварии скорость Skoda составляла почти 50 километров в час.

«В аварии пострадал 39-летний чиновник, сидевший на пассажирском месте, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи», — сказал Кютт, добавив, что травмы полицейского не опасны для жизни, но он находится в больнице.

«Ехавшую на высокой скорости машину марки Audi незадолго до девяти часов остановила полиция. Для этого они использовали устройство принудительной остановки "еж", которое сломало шины пытавшегося скрыться автомобиля», — сказал Кютт, добавив, что Audi продолжала ехать еще несколько километров с пустыми шинами.

Полицейские установили, что находившийся за рулем машины 23-летний мужчина употребил алкоголь, также у него не было соответствующей категории прав на управление моторно-транспортным средством. Мужчина ранее уже наказывался за подобные деяния. «Мужчина задержан, в его отношении начато производство о проступке. Поскольку предыдущие наказания не заставили его вести себя законопослушно, то будем ходатайствовать о его аресте», — сказал Кютт.

Водитель Audi находился в машине один и во время остановки не пострадал.

«Водитель, употребивший алкоголь и не обладающий необходимыми навыками для управления транспортным средством, подвергает опасности себя и всех остальных участников дорожного движения. Подобным действиям нет никакого оправдания», — сказал Кютт. «Хочу поблагодарить внимательного участника дорожного движения, который сообщил нам о водителе с подозрительной манерой вождения, потому что его действия помогли нам отстранить от движения очень опасного водителя», - добавил он.