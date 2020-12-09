Фото и видео ⟩ Задержанный вчера пьяный водитель без прав наказан 27 днями ареста
Вчера утром в Пярнумаа в аварию попала полицейская машина, находившиеся в ней полицейские задерживали водителя с опасным стилем вождения, который проигнорировал сигнал остановки. Один из двух находившихся в машине полицейских пострадал в результате аварии и был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба полиции.
Задержанному 23-летнему мужчине Пярнуский уездный суд назначил на сегодняшнем заседании в наказание 27 дней ареста, которые подлежат к отбыванию немедленно. Кроме того, суд конфисковал его автомобиль.
«Я надеюсь, что он поймет серьезность своего нарушения и вынесет урок. Четыре недели, в том числе праздники, он проведет в арестном доме», — сказал глава Пярнуского полицейского отделения Юллар Кютт.
Полицейские установили, что находившийся за рулем машины 23-летний мужчина употребил алкоголь, также у него не было соответствующей категории прав на управление моторно-транспортным средством. Мужчина ранее уже наказывался за подобные деяния. «Мужчина задержан, в его отношении начато производство о проступке. Поскольку предыдущие наказания не заставили его вести себя законопослушно, то будем ходатайствовать о его аресте», — сказал Кютт.
Водитель Audi находился в машине один и во время принудительной остановки не пострадал.
Вчера около 8.20 в полицию поступило сообщение от внимательного участника дорожного движения о том, что автомобиль Audi с подозрительным стилем вождения движется в сторону Аудру по улице Эхитаяте-теэ в Пярну. Отреагировавшие на вызов полицейские заметили соответствующий описанию Audi на шоссе Пярну-Лихула и подали ему сигнал остановиться, который автомобиль проигнорировал. «Полиция преследовала Audi, который гнал по шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмс», — сказал Кютт, по словам которого, скорость Audi порой достигала 160 километров в час.
Audi продолжал попытки скрыться от полиции по гравийной дороге Кыпу-Кавару, полицейские поехали за машиной. Пыль, поднявшаяся из-за ехавшего впереди автомобиля, ухудшила видимость на дороге, поэтому полицейская машина выехала с дороги в канаву. На момент аварии скорость полицейского автомобиля Škoda составляла почти 50 километров в час.
«В аварии пострадал 39-летний чиновник, сидевший на пассажирском месте, который был доставлен в больницу на машине скорой помощи», — сказал Кютт, добавив, что травмы полицейского не опасны для жизни, но он находится в больнице.
«Автомобиль Audi, который скрылся на большой скорости, остановили полицейские при помощи "ежа" через несколько километров в деревне Поотси примерно в 9 часов утра. "Еж" повредил покрышки Audi и водитель проехал еще несколько километров на пустых покрышках», — сказал Кютт, добавив, что Audi продолжала ехать еще несколько километров с пустыми шинами.
«Водитель, употребивший алкоголь и не обладающий необходимыми навыками для управления транспортным средством, подвергает опасности себя и всех остальных участников дорожного движения. Подобным действиям нет никакого оправдания», — сказал Кютт. «Хочу поблагодарить внимательного участника дорожного движения, который сообщил нам о водителе с подозрительной манерой вождения, потому что его действия помогли нам отстранить от движения очень опасного водителя», - добавил он.
В этом году по вине нетрезвых водителей в Эстонии произошло 120 ДТП, в которых погибло 12 человек и пострадало 140 человек, за тот же период прошлого года в 123 таких ДТП погибло 11 человек и пострадало 146 человек. Полицейскими задержано в этом году 6274 нетрезвых водителей, за тот же период прошлого года 6702.