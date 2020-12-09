Американские ученые установили, какие внутренние органы поражает коронавирус

Исследование ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проводилось на мышах. Хотя обычные мыши невосприимчивы к SARS-CoV-2, этот вирус не распознает у них белок ACE2, который у человека взаимодействует с S-белком и помогает патогену проникнуть внутрь клетки. Специально для исследования механизма заражения ученые вывели генно-модифицированных мышей, у которых в клетках различных органов имеется человеческая версия ACE2. При заражении коронавирусом у них развивается пневмония, а также другие опасные нарушения.

Результаты экспериментов североамериканские исследователи обнародовали в журнале JCI Insight. В описании говорится о том, что в течение семи дней после инфицирования новым коронавирусом все подопытные мыши перестали есть, потеряли какую-либо активность и около 20 процентов веса. У них наблюдалось изменение уровня иммунных клеток, отек сердечной ткани и нарушение функций селезенки.

Кроме того, метаболические процессы, производящие энергию (цикл трикарбоновых кислот и дыхательная цепь переноса электронов), оказались подавлены. Некоторые изменения во всех органах мышей с COVID-19 сохраняются в течение длительного времени.

Исследователи пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2 способен вызывать эпигенетические изменения, то есть модификации структуры ДНК, влияющие на активность генов. «Вызванное SARS-CoV-2 метаболическое перепрограммирование и эпигенетические изменения во внутренних органах могут способствовать системной токсичности и летальности при COVID-19», - заявляют ученые из США.