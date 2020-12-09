Ср, 9.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Лидер реформистов раскритиковала решение правительства о закрытии школ
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Лидер реформистов раскритиковала решение правительства о закрытии школ

Kaja Kallas

ФОТО: Remo Tõnismäe

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас подвергла критике решение правительства закрыть со следующей недели все школы с 1-го класса, пишет Rus.ERR.

"Весенний пример показал, что если дома остаются дети младшего возраста, то дома остаются по большей части и их матери", - написала Каллас на своей страничке в Facebook.

"Ничуть не лучше, если дети вместо учебы будут просто слоняться", - добавила она.

С 14 декабря в Эстонии закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты.

В будущем 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе.

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