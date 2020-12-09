Лидер реформистов раскритиковала решение правительства о закрытии школ

"Весенний пример показал, что если дома остаются дети младшего возраста, то дома остаются по большей части и их матери", - написала Каллас на своей страничке в Facebook.

"Ничуть не лучше, если дети вместо учебы будут просто слоняться", - добавила она.

С 14 декабря в Эстонии закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты.