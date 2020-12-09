Ср, 9.12.2020
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Криста Фишер
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  • В Великобритании людям с сильной аллергией рекомендовали не вакцинироваться от Covid-19
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В Великобритании людям с сильной аллергией рекомендовали не вакцинироваться от Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

Представители сферы здравоохранения Великобритании в среду выступили с предупреждением, что людям с серьезной аллергией пока что не стоит вакцинироваться от Covid-19 вакциной, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на AFP.

Чиновники выступили с предупреждением после того, как два работника Национальной службы здравоохранения Великобритании, одними из первых получившие во вторник новую вакцину, пострадали от аллергических реакций и им потребовалась медицинская помощь.

Оба работника, у которых аллергия была и ранее, уже выздоровели.

После этого  независимое Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) рекомендовало людям "со значительной историей аллергических реакций" в целях предосторожности не вакцинироваться вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech.

Согласно данным MHRA, значительная аллергическая реакция включает в себя аллергии на медикаменты, вакцины и продукты питания.

Напомним, во вторник в Великобритании была начата программа по вакцинации жителей от нового коронавируса.

Вакцину получили уже несколько тысяч человек.

Во вторник руководитель Pfizer Альберт Бурла заявил, что понимает глобальные опасения в связи с разработкой вакцины от Covid-19 в столь короткие сроки, однако отметил, что все опасения приняты во внимание.

Вакцина от Covid-19 проверена точно таким же образом, как проверяются другие вакцины, сказал Бурла.

В свою очередь компания Pfizer сообщила, что MHRA проинформировала об аллергических реакциях, однако указала, что в третьей фазе испытаний, в которой участие принимали более 40 000 человек, вакцина в целом переносилась хороша и серьезных опасений по поводу безопасности не вызвала.

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