Европейское агентство лекарственных средств подверглось хакерской атаке

"Агентство оперативно начало полноценное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными и другими соответствующими органами", - заявили в агентстве. При этом в EMA не сообщили подробностей о кибератаке, отметив, что "не могут предоставить дополнительные сведения, пока проводится расследование".

"Дальнейшая информация станет доступной в надлежащее время", - говорится в пресс-релизе.

Ранее EMA получило запрос на предоставление разрешения на использование вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna. Их эффективность по итогам финальной стадии клинических испытаний составила 95% и 94,1% соответственно.

В агентстве сообщили, что решение по поводу одобрения на использование вакцины Pfizer будет принято не позднее 29 декабря. Решение относительно применения вакцины производства компании Moderna может быть принято в январе следующего года. Согласно документам EMA, вакцины могут получить "условное регистрационное удостоверение".

"Такое происходит, если выгода от немедленного доступа пациентов к медикаментам или вакцинам перевешивает очевидный риск с нехваткой всех данных. Удостоверение используется в контексте пандемий, чтобы должным образом отреагировать на угрозу в сфере общественного здравоохранения", - говорится в документах.