Рийгикогу одобрил: больничный будут оплачивать со второго дня болезни

За принятие закона проголосовали 93 депутата Рийгикогу.

Закон увеличит ответственность больничной кассы – в дальнейшем больничная касса будет выплачивать компенсацию по больничным дням начиная с шестого больничного дня.

Регулирование вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать только в отношении больничных листов, выданных до 30 апреля 2021 года. В результате поправок в больничной кассе возникнут дополнительные расходы на сумму в пять миллионов, из которых 2,5 млн евро будет покрыто из бюджета больничной кассы, и еще 2,5 млн больничная касса будет ходатайствовать из резерва правительства.

Цель изменений, внесенных в закон о гигиене и безопасности труда и в другие законы – сократить личную ответственность работников в случае болезни и снизить риск того, что люди будут выходить на работу заболевшими, тем самым способствуя распространению COVID-19.

Также закон способствует созданию безопасной рабочей среды и упрощает выполнение работодателями требований к рабочей среде. Кроме этого, изменения затронут требования к базе данных трудовой инспекции, уточнят и дополнят цель базы данных по рабочей среде, перечень собираемых данных и срок их хранения.