Рийгикогу одобрил: больничный будут оплачивать со второго дня болезни

Согласно принятой в среду Рийгикогу поправке к закону, личная ответственность работников по компенсации за больничные дни будет сокращена с трех дней до одного, а работодатель будет оплачивать компенсацию за четыре дня вместо пяти.
За принятие закона проголосовали 93 депутата Рийгикогу.
Закон увеличит ответственность больничной кассы – в дальнейшем больничная касса будет выплачивать компенсацию по больничным дням начиная с шестого больничного дня.
Регулирование вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать только в отношении больничных листов, выданных до 30 апреля 2021 года. В результате поправок в больничной кассе возникнут дополнительные расходы на сумму в пять миллионов, из которых 2,5 млн евро будет покрыто из бюджета больничной кассы, и еще 2,5 млн больничная касса будет ходатайствовать из резерва правительства.
Цель изменений, внесенных в закон о гигиене и безопасности труда и в другие законы – сократить личную ответственность работников в случае болезни и снизить риск того, что люди будут выходить на работу заболевшими, тем самым способствуя распространению COVID-19.
Также закон способствует созданию безопасной рабочей среды и упрощает выполнение работодателями требований к рабочей среде. Кроме этого, изменения затронут требования к базе данных трудовой инспекции, уточнят и дополнят цель базы данных по рабочей среде, перечень собираемых данных и срок их хранения.
Согласно закону, следует составить анализ рисков рабочей среды и представить его в базе данных по рабочей среде или же отправить его трудовой инспекции. Закон также расширит ответственность работодателей за нарушения условий труда.