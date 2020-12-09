Эстер Эпик поменяла Департамент здоровья на Таллиннскую горуправу

Приступающая завтра к работе в Таллиннской горуправе Эстер Эпик надеется, что новая должность поможет ей решать более важные вопросы, чем раньше, пишет Postimees. Напомним, ранее она занимала пост главы Пыхьяского региона Департамента здоровья.
Эпик будет работать координатором разработки и внедрения мер эпидемиологической профилактики коронавируса. «Моя работа в Таллинне связана со сферой здравоохранения, а теперь более тесно с коронавирусом: как поддержать город и его подведомственные учреждения в профилактике вируса и реагировании на него. У меня было много управленческих обязанностей в Департаменте здоровья, будущая работа более существенная. Я могу сосредоточиться конкретно на Таллинне и хотела бы сфокусироваться на сфере образования», - рассказывает Postimees чиновница.
По ее словам, она хорошо разбирается в теме образования. «У меня есть квалификация учителя и директора школы. Так что я хорошо понимаю ожидания людей, чтобы дети могли продолжить учебу без перерывов. Школы стараются, как могут, но у них нет подготовки в области здравоохранения и борьбы с вирусами».
Эпик обещает заполнить этот пробел. «Детали очень важны при подготовке к борьбе с вирусом. Я могу помочь при разработке мер по предотвращению проникновения вируса в школы. А в случае попадания вируса в школу, составить план, как оперативно действовать. Сейчас начнутся школьные каникулы, а по возвращении в школу, у нас будет возможность снова начать с чистого листа».
Эпик говорит, что в нынешней ситуации правительству не оставалось ничего другого, кроме как закрыть школы по всей стране: «Если распространение такое широкое, то неизбежно придется принимать решения на уровне всего государства. Здесь недостаточно регионального или институционального подхода».
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