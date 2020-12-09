Эстер Эпик поменяла Департамент здоровья на Таллиннскую горуправу

Эпик будет работать координатором разработки и внедрения мер эпидемиологической профилактики коронавируса. «Моя работа в Таллинне связана со сферой здравоохранения, а теперь более тесно с коронавирусом: как поддержать город и его подведомственные учреждения в профилактике вируса и реагировании на него. У меня было много управленческих обязанностей в Департаменте здоровья, будущая работа более существенная. Я могу сосредоточиться конкретно на Таллинне и хотела бы сфокусироваться на сфере образования», - рассказывает Postimees чиновница.

По ее словам, она хорошо разбирается в теме образования. «У меня есть квалификация учителя и директора школы. Так что я хорошо понимаю ожидания людей, чтобы дети могли продолжить учебу без перерывов. Школы стараются, как могут, но у них нет подготовки в области здравоохранения и борьбы с вирусами».

Эпик обещает заполнить этот пробел. «Детали очень важны при подготовке к борьбе с вирусом. Я могу помочь при разработке мер по предотвращению проникновения вируса в школы. А в случае попадания вируса в школу, составить план, как оперативно действовать. Сейчас начнутся школьные каникулы, а по возвращении в школу, у нас будет возможность снова начать с чистого листа».

Эпик говорит, что в нынешней ситуации правительству не оставалось ничего другого, кроме как закрыть школы по всей стране: «Если распространение такое широкое, то неизбежно придется принимать решения на уровне всего государства. Здесь недостаточно регионального или институционального подхода».