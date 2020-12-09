Обращение: большая часть средств фонда справедливого перехода нужно выделить Ида-Вирумаа

Предпринимательские союзы, профсоюзы и союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа в среду выступили с обращением к правительству, в котором подчеркивают, что 90 процентов средств фонда справедливого перехода (JTF) должны пойти на деятельность, напрямую связанную с развитием предпринимательства в Ида-Вирумаа, а 10 процентов — на развитие местной среды проживания.
3 декабря правительство согласовало предложение по распределению средств JTF, в соответствии с которым 92,25 млн евро из 340 млн евро пошли бы на развитие среды проживания, а 248 млн евро — на развитие предпринимательства, сообщил представитель подписавших обращение. Кроме того, правительство намерено расширить регион ходатайств за пределы Ида-Вирумаа.
В обращении указывают на то, что меры территориального плана для зависящего от горючего сланца Ида-Вирумаа должны в соответствии с указаниями Европейской комиссии служить трем главным целям: достижение климатической нейтральности к 2050 году, создание новых рабочих мест и экономический рост. По мнению авторов обращения, предложения кабинета правительства нецелесообразны, поскольку не поддерживают развитие обладающего равноценной сланцевому сектору добавленной стоимостью предпринимательства в Ида-Вирумаа и прекращения эмиграции.
Кроме того, подчеркивается, что неприемлемо расширять регион дотаций за пределы Ида-Вирумаа, поскольку меры предназначены для реорганизации регионов, производящих энергию из фоссильного топлива, а этому условию соответствует только Ида-Вирумаа.
Обращение, направленное 9 декабря 2020 года премьер-министру, правительству, парламентской группе поддержки Ида-Вирумаа и представительству Европейской комиссии в Эстонии, подписали Эстонская торгово-промышленная плата, Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Центральный союз профсоюзов Эстонии, Союз профсоюзов работников энергетики Эстонии, Нарвский профсоюз энергетиков, Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, Профсоюз химиков, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus и Союз химической промышленности Эстонии.