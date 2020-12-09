Правительство обсудит предложение депутата от партии EKRE сократить программу ERR

Правительство в четверг обсудит представленный депутатом Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталем законопроект, в соответствии с которым Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) производило бы только одну телевизионную и одну радиопрограмму.
Грюнталь инициировал законопроект с предложением, чтобы ERR вместо нынешних двух телевизионных программ и четырех круглосуточных радиопрограмм производило одну телевизионную и одну радиопрограмму, сообщил в среду пресс-секретарь правительства.
В соответствии с законопроектом отменили бы должность советника по этике, которую занял бы ответственный редактор. Законопроект содержит и другие предложения.
Министерство культуры предлагает правительству не поддерживать законопроект. Законопроект не поддерживает и Министерство юстиции, отмечающее, что непонятно, для решения каких реальных проблем его инициировали.