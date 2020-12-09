Правительство обсудит предложение депутата от партии EKRE сократить программу ERR

Грюнталь инициировал законопроект с предложением, чтобы ERR вместо нынешних двух телевизионных программ и четырех круглосуточных радиопрограмм производило одну телевизионную и одну радиопрограмму, сообщил в среду пресс-секретарь правительства.

В соответствии с законопроектом отменили бы должность советника по этике, которую занял бы ответственный редактор. Законопроект содержит и другие предложения.