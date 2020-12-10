Студия Postimees: локдаун – последний выдох экономики?
Бизнес Северо-Востока болезненно отреагировал на объявленный в регионе точечный локдаун. Может ли безработица выйти из-под контроля? И не станет ли это последним выдохом уездной экономики?
В студию Postimees приглашен председатель экономической комиссии Рийгикогу, бывший министр финансов Свен Сестер (Isamaa). Смотрите прямой эфир в 14:00!
- Спасет ли точечный локдаун Ида-Вирумаа?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля? В декабре количество официальных безработных впервые превысило 8%, а в Ида-Вирумаа достигло 12,9%.
- Достаточно ли в Эстонии резервов для борьбы с безработицей?
- Разрабатывается ли дополнительный пакет помощи для жителей Северо-Востока?
- Кто будет отвечать за хаотичную стратегию по спасению региона?
- А насколько справедливо распределение денег из справедливого фонда ЕС? Ида-Вирумаа обманули?