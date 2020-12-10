Чт, 10.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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Студия Postimees: локдаун – последний выдох экономики?
14:00

Бизнес Северо-Востока болезненно отреагировал на объявленный в регионе точечный локдаун. Может ли безработица выйти из-под контроля? И не станет ли это последним выдохом уездной экономики?

В студию Postimees приглашен председатель экономической комиссии Рийгикогу, бывший министр финансов Свен Сестер (Isamaa). Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Спасет ли точечный локдаун Ида-Вирумаа?
  • Не выйдет ли безработица из-под контроля? В декабре количество официальных безработных впервые превысило 8%, а в Ида-Вирумаа достигло 12,9%.
  • Достаточно ли в Эстонии резервов для борьбы с безработицей?
  • Разрабатывается ли дополнительный пакет помощи для жителей Северо-Востока?
  • Кто будет отвечать за хаотичную стратегию по спасению региона?
  • А насколько справедливо распределение денег из справедливого фонда ЕС? Ида-Вирумаа обманули?

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