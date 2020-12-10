Свен Сестер: компенсаций по зарплатам для Ида-Вирумаа пока не будет

Председатель экономической комиссии Рийгикогу, бывший министр финансов Свен Сестер (Isamaa) ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Эстония начинает закрываться по частям. Предприниматели Ида-Вирумаа взмолились. Точечный локдаун спасет или погубит регион?

– Локдауна как такового нет, границы уезда не закрыты, люди могут перемещаться из региона в регион. Напомню, что весной Сааремаа был полностью закрыт.

Действительно, на Северо-Востоке сейчас многим бизнесменам приходится закрывать свой бизнес. Однако, правительство вынуждено принимать санкции. Реальность обязывает. 450

Коэффициент зараженности в этом регионе в течение последних 14 дней превышал 1000 человек.

– Владельцы отелей и СПА узнали о том, что их бизнес поставлен на «стоп» за пару дней до закрытия. У них вопрос: как им оплачивать огромные коммунальные счета и платить зарплаты?

– Правительство срочно разрабатывает меры помощи региону: пособия и др. В следующем году в регион поступит более 300 миллионов.

А вот говорить о том, чтобы начать выплачивать компенсации по зарплатам предпринимателям или работникам на следующий день после закрытия бизнеса, сейчас не приходится. 450

Налогоплательщик во второй раз, как это было весной, не выдержит такой нагрузки. Касса страхования от безработицы ищет дополнительные возможности поддержать будущих безработных.

– Хватит ли средств и резервов, чтобы поддерживать людей, которые массового теряют работу?

– У нас есть резервы, есть разные фонды – от фондов ЕС до фонда Кассы страхования от безработицы. Кстати, касса сейчас будет распределять дополнительные средства турсектору.

– Касса недавно объявила о минусе в 44 миллиона в бюджете будущего года…

– Именно по этой причине, распределяя дотации, мы должны понимать, откуда придут эти деньги.

– Разрабатывается ли дополнительный пакет помощи для Северо-Востока?

– Не стоит ожидать, что на следующей неделе правительство выделит из какого-то спецфонда средства для поддержки предпринимателей Ида-Вирумаа. Однако в целом регион – под пристальным вниманием Кабмина. 450

Меры поддержки разрабатываются, но конкретных предложений от государства пока нет.

– По вашей оценке, не выглядит ли стратегия по спасению региона и страны несколько хаотично?

– Возможно, проблема кроется в отсутствии хорошей коммуникации с населением.

– Не выйдет ли безработица из-под контроля? В декабре средние показатели по стране уже перешагнули рубеж в 8 %, а в Ида-Вирумаа достигли 12,9%. Во что это может вылиться в будущем?

– Эксперты считают, что в 2021 году уровень безработицы сохранится в районе 8%, правда, в первом квартале будет чуть выше.

– Безработица может перевалить за 10% уже в начале года?

– В первом квартале - не исключено, но средние показатели года останутся на уровне 8%. Повторюсь, что у Кассы страхования от безработицы есть и ресурсы, и новые возможности поддержать безработных, в том числе безработных предпринимателей, которые хотят запустить свой бизнес. Для них предусмотрены пособия до 6000 евро.