Чт, 10.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Свен Сестер: компенсаций по зарплатам для Ида-Вирумаа пока не будет
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Свен Сестер: компенсаций по зарплатам для Ида-Вирумаа пока не будет

  • У бизнеса есть только два пути: сокращать расходы или работников
  • Правительство вынуждено принимать санкции и жесткие меры
  • В кабмине разрабатываются срочные меры помощи региону
  • Все получатели "справедливых" денег ЕС связаны с проблемами Ида-Вирумаа

Бизнес Северо-Востока болезненно отреагировал на объявленный в регионе точечный локдаун. Может ли безработица выйти из-под контроля? И не станет ли это последним выдохом уездной экономики?

Председатель экономической комиссии Рийгикогу, бывший министр финансов Свен Сестер (Isamaa) ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Эстония начинает закрываться по частям. Предприниматели Ида-Вирумаа взмолились. Точечный локдаун спасет или погубит регион?

– Локдауна как такового нет, границы уезда не закрыты, люди могут перемещаться из региона в регион. Напомню, что весной Сааремаа был полностью закрыт.

Действительно, на Северо-Востоке сейчас многим бизнесменам приходится закрывать свой бизнес. Однако, правительство вынуждено принимать санкции. Реальность обязывает.

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Коэффициент зараженности в этом регионе в течение последних 14 дней превышал 1000 человек.

– Владельцы отелей и СПА узнали о том, что их бизнес поставлен на «стоп» за пару дней до закрытия. У них вопрос: как им оплачивать огромные коммунальные счета и платить зарплаты?

– Правительство срочно разрабатывает меры помощи региону: пособия и др. В следующем году в регион поступит более 300 миллионов.

А вот говорить о том, чтобы начать выплачивать компенсации по зарплатам предпринимателям или работникам на следующий день после закрытия бизнеса, сейчас не приходится.

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Налогоплательщик во второй раз, как это было весной, не выдержит такой нагрузки. Касса страхования от безработицы ищет дополнительные возможности поддержать будущих безработных.

– Хватит ли средств и резервов, чтобы поддерживать людей, которые массового теряют работу?

– У нас есть резервы, есть разные фонды – от фондов ЕС до фонда Кассы страхования от безработицы. Кстати, касса сейчас будет распределять дополнительные средства турсектору.

– Касса недавно объявила о минусе в 44 миллиона в бюджете будущего года…

– Именно по этой причине, распределяя дотации, мы должны понимать, откуда придут эти деньги.

– Разрабатывается ли дополнительный пакет помощи для Северо-Востока? 

– Не стоит ожидать, что на следующей неделе правительство выделит из какого-то спецфонда средства для поддержки предпринимателей Ида-Вирумаа. Однако в целом регион – под пристальным вниманием Кабмина.

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Меры поддержки разрабатываются, но конкретных предложений от государства пока нет.

– По вашей оценке, не выглядит ли стратегия по спасению региона и страны несколько хаотично?

– Возможно, проблема кроется в отсутствии хорошей коммуникации с населением.

– Не выйдет ли безработица из-под контроля? В декабре средние показатели по стране уже перешагнули рубеж в 8 %, а в Ида-Вирумаа достигли 12,9%. Во что это может вылиться в будущем?

– Эксперты считают, что в 2021 году уровень безработицы сохранится в районе 8%, правда, в первом квартале будет чуть выше.

– Безработица может перевалить за 10% уже в начале года?

– В первом квартале - не исключено, но средние показатели года останутся на уровне 8%. Повторюсь, что у Кассы страхования от безработицы есть и ресурсы, и новые возможности поддержать безработных, в том числе безработных предпринимателей, которые хотят запустить свой бизнес. Для них предусмотрены пособия до 6000 евро.

– Союз СПА-отелей прогнозирует массовые сокращения, а вы утверждаете, что цифры не увеличатся. Верится с трудом…

– Кстати, среди безработных очень много молодежи. Касса справится! К каждому будет применен индивидуальный подход.

Отелям трудно, это сложно отрицать.

Если твой бизнес закрывают, есть только два пути: сокращать расходы или работников. В весеннее время ситуацию во многом спасли компенсации по зарплатам и то, что в кассе были реальные деньги.

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Тогда 17 000 предприятий воспользовались этой возможностью, из госбюджета было выделено 256 миллионов евро. Сейчас ситуация иная, повторная поддержка нереальна.

– А что реально-то сделать? Повысить налоги?

– Есть разные варианты. Поднимать налоги сейчас никто не собирается.

– Глава профсоюзов не исключает повышения налогов, например, налога по безработице, в случае реализации черного сценария…

– Да, в свое время такая мера применялась, но пока речи об этом не идет. Сейчас бы я посоветовал предпринимателям произвести структурные изменения.

В сложившейся ситуации все должны осознать, почему правительству приходится принимать такие решения.

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– Понять и принять, затянув пояса?

– В какой-то мере, да. Сейчас основной вопрос - как смягчить последствия таких решений. Правительство над этим работает.  

– А насколько справедливо распределение денег из справедливого фонда ЕС? Региону обещали одно, а получит он другое. Ида-Вирумаа обманули?

– Думаю, что это не так.

Ида-Вирумаа достанется большая сумма: 340-360 миллионов. Эти деньги будут направлены на то, чтобы к 2050 году регион был полностью освобожден от сланцевой промышленности.

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– А почему часть этих дотационных средств уйдет в другие регионы? У нас кто-то еще занимается сланцевой энергетикой?

– Решения принимались еще до того, как были перекроены границы регионов. Таким образом, в числе получателей дотаций оказался Азери и другие волости. Всего их три. Одна из них сейчас отошла к Ляэнемаа, другая – к Йыгевамаа.

– А там у нас тоже сланцевая промышленность?

– Все эти округи связаны с проблемами Ида-Вирумаа.

Подробнее в повторе!

​Студия Postimees: локдаун – последний выдох экономики? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: SANDER ILVEST/

  • Спасет ли точечный локдаун Ида-Вирумаа?
  • Не выйдет ли безработица из-под контроля? В декабре количество официальных безработных впервые превысило 8%, а в Ида-Вирумаа достигло 12,9%.
  • Достаточно ли в Эстонии резервов для борьбы с безработицей?
  • Разрабатывается ли дополнительный пакет помощи для жителей Северо-Востока?
  • Кто будет отвечать за хаотичную стратегию по спасению региона?
  • А насколько справедливо распределение денег из справедливого фонда ЕС? Ида-Вирумаа обманули?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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