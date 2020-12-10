Свен Сестер: компенсаций по зарплатам для Ида-Вирумаа пока не будет

- У бизнеса есть только два пути: сокращать расходы или работников
- Правительство вынуждено принимать санкции и жесткие меры
- В кабмине разрабатываются срочные меры помощи региону
- Все получатели "справедливых" денег ЕС связаны с проблемами Ида-Вирумаа
Бизнес Северо-Востока болезненно отреагировал на объявленный в регионе точечный локдаун. Может ли безработица выйти из-под контроля? И не станет ли это последним выдохом уездной экономики?
Председатель экономической комиссии Рийгикогу, бывший министр финансов Свен Сестер (Isamaa) ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Выдержки из беседы:
– Эстония начинает закрываться по частям. Предприниматели Ида-Вирумаа взмолились. Точечный локдаун спасет или погубит регион?
– Локдауна как такового нет, границы уезда не закрыты, люди могут перемещаться из региона в регион. Напомню, что весной Сааремаа был полностью закрыт.
Коэффициент зараженности в этом регионе в течение последних 14 дней превышал 1000 человек.
– Владельцы отелей и СПА узнали о том, что их бизнес поставлен на «стоп» за пару дней до закрытия. У них вопрос: как им оплачивать огромные коммунальные счета и платить зарплаты?
– Правительство срочно разрабатывает меры помощи региону: пособия и др. В следующем году в регион поступит более 300 миллионов.
Налогоплательщик во второй раз, как это было весной, не выдержит такой нагрузки. Касса страхования от безработицы ищет дополнительные возможности поддержать будущих безработных.
– Хватит ли средств и резервов, чтобы поддерживать людей, которые массового теряют работу?
– У нас есть резервы, есть разные фонды – от фондов ЕС до фонда Кассы страхования от безработицы. Кстати, касса сейчас будет распределять дополнительные средства турсектору.
– Касса недавно объявила о минусе в 44 миллиона в бюджете будущего года…
– Именно по этой причине, распределяя дотации, мы должны понимать, откуда придут эти деньги.
– Разрабатывается ли дополнительный пакет помощи для Северо-Востока?
Меры поддержки разрабатываются, но конкретных предложений от государства пока нет.
– По вашей оценке, не выглядит ли стратегия по спасению региона и страны несколько хаотично?
– Возможно, проблема кроется в отсутствии хорошей коммуникации с населением.
– Не выйдет ли безработица из-под контроля? В декабре средние показатели по стране уже перешагнули рубеж в 8 %, а в Ида-Вирумаа достигли 12,9%. Во что это может вылиться в будущем?
– Эксперты считают, что в 2021 году уровень безработицы сохранится в районе 8%, правда, в первом квартале будет чуть выше.
– Безработица может перевалить за 10% уже в начале года?
– В первом квартале - не исключено, но средние показатели года останутся на уровне 8%. Повторюсь, что у Кассы страхования от безработицы есть и ресурсы, и новые возможности поддержать безработных, в том числе безработных предпринимателей, которые хотят запустить свой бизнес. Для них предусмотрены пособия до 6000 евро.
– Союз СПА-отелей прогнозирует массовые сокращения, а вы утверждаете, что цифры не увеличатся. Верится с трудом…
– Кстати, среди безработных очень много молодежи. Касса справится! К каждому будет применен индивидуальный подход.
Отелям трудно, это сложно отрицать.
Тогда 17 000 предприятий воспользовались этой возможностью, из госбюджета было выделено 256 миллионов евро. Сейчас ситуация иная, повторная поддержка нереальна.
– А что реально-то сделать? Повысить налоги?
– Есть разные варианты. Поднимать налоги сейчас никто не собирается.
– Глава профсоюзов не исключает повышения налогов, например, налога по безработице, в случае реализации черного сценария…
– Да, в свое время такая мера применялась, но пока речи об этом не идет. Сейчас бы я посоветовал предпринимателям произвести структурные изменения.
– Понять и принять, затянув пояса?
– В какой-то мере, да. Сейчас основной вопрос - как смягчить последствия таких решений. Правительство над этим работает.
– А насколько справедливо распределение денег из справедливого фонда ЕС? Региону обещали одно, а получит он другое. Ида-Вирумаа обманули?
– Думаю, что это не так.
– А почему часть этих дотационных средств уйдет в другие регионы? У нас кто-то еще занимается сланцевой энергетикой?
– Решения принимались еще до того, как были перекроены границы регионов. Таким образом, в числе получателей дотаций оказался Азери и другие волости. Всего их три. Одна из них сейчас отошла к Ляэнемаа, другая – к Йыгевамаа.
– А там у нас тоже сланцевая промышленность?
– Все эти округи связаны с проблемами Ида-Вирумаа.
Подробнее в повторе!
- Спасет ли точечный локдаун Ида-Вирумаа?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля? В декабре количество официальных безработных впервые превысило 8%, а в Ида-Вирумаа достигло 12,9%.
- Достаточно ли в Эстонии резервов для борьбы с безработицей?
- Разрабатывается ли дополнительный пакет помощи для жителей Северо-Востока?
- Кто будет отвечать за хаотичную стратегию по спасению региона?
- А насколько справедливо распределение денег из справедливого фонда ЕС? Ида-Вирумаа обманули?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko