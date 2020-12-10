Автомобиль полиции врезался в дерево: одному из патрульных потребовалась помощь медиков

Инцидент имел место около 16.45 у дома номер 18 по улице Лаатси. Полицейский автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 40-летний мужчина, отклонился на полосу встречного движения и врезался в дерево. Пассажир — 44-летний мужчина – позже сам обратился в отделение неотложной помощи Валгаской больницы.