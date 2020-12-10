Автозаправки подняли цены на топливо

Стоимость дизельного топлива выросла до 1,059 евро за литр, а 95-го бензина - до 1,249 евро за литр.

"Основная причина - значительный рост закупочных цен с начала ноября. Цены на топливо на мировом рынке существенно повысились. Рост был более чем 30%, на бензин - около 20%", - сказал член правления Alexela Алан Вахт, а также добавил, что цены на бензин не менялись с середины сентября.