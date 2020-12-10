Чт, 10.12.2020
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Катри Райк
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Автозаправки подняли цены на топливо

Топливная заправка.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

Сети автозаправочных станций в среду повысили цены как на бензин, так и на дизельное топливо на два цента за литр в связи с ростом цен на мировых рынках, пишет Rus.ERR.

Стоимость дизельного топлива выросла до 1,059 евро за литр, а 95-го бензина - до 1,249 евро за литр.

"Основная причина - значительный рост закупочных цен с начала ноября. Цены на топливо на мировом рынке существенно повысились. Рост был более чем 30%, на бензин - около 20%", - сказал член правления Alexela Алан Вахт, а также добавил, что цены на бензин не менялись с середины сентября.

Цены на дизель впервые с весны превысили уровень в один евро за литр в последнюю неделю ноября, а весной цены на дизель снизились из-за низких цен на мировом рынке, а также снижения ставки акциза с 1 мая.

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