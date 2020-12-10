Уточнение: коронавирус подтвержден у 544 жителей Эстонии

Из-за технических проблем передача Департаментом здоровья последних данных о Covid-19 сегодня задерживается.

Новость дополняется...

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 224 833 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 1241 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 463.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб‑странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Нужно сократить количество контактов, разорвать цепи заражения

Медицинской системе Эстонии угрожает перегруженность. Наша цель – остановить рост распространения вируса и постараться стабилизировать ситуацию, чтобы затем тенденция заражений пошла на спад.

Поэтому празднование Рождества и Нового года в этот раз должно пройти по-другому: давайте отменим многолюдные праздники и встретимся в кругу только самых близких людей, чтобы обеспечить безопасность. Этот год был невероятно сложным для каждого из нас, потому стоит меньше предаваться празднествам и больше заботиться друг о друге, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.

В частной жизни не нужно проводить встречи больше, чем с 10 людьми одновременно, с которыми мы и так общаемся каждый день. По возможности стоит отдавать предпочтение удаленной работе. Нужно придерживаться всех ограничений, которые ввело государство.

Мы призываем всех не ездить за границу во время зимних праздников. Все поездки за границу стоит отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах.