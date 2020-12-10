В США проводят налоговое расследование в отношении сына Джо Байдена

Прокуратура в американском штате Делавэр днем ранее известила адвокатов Хантера Байдена о следственных мероприятиях, говорится в заявлении Байдена-младшего, распространенном в среду, 9 декабря. "Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов", - заявил он.

В свою очередь избирательный штаб Джо Байдена распространил заявление, в котором отмечается, что избранный президент США "гордится сыном". Он констатировал, что Хантер Байден "сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с нападками в свой адрес в последние месяцы", но "становился сильнее".

Расследование начато в 2018 году

Как отмечает агентство AP, нынешнее расследование в отношении Хантера Байдена было начато в 2018 году - за год до того, как его отец выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. По данным анонимного источника агентства, в ходе расследования изучаются некоторые сделки Байдена с китайскими партнерами, в том числе отдельные финансовые транзакции.