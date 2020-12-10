Департамент статистики: второй месяц подряд экспорт превышает импорт

В октябре из Эстонии экспортировано и в страну импортировано товаров на 1,4 млрд евро в текущих ценах. Профицит товарообмена составил 27 млн евро (в октябре прошлого года был дефицит 173 млн евро).

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, второй месяц подряд экспорт превышал импорт в результате увеличения вывоза товаров эстонского происхождения. «Товары эстонского происхождения составили три четверти от общего объема экспорта и их вывоз увеличился в сравнении с октябрем прошлого года на 21%. Значительное влияние на рост экспорта оказали вывоз коммуникационного оборудования, обработанного тяжелого топочного масла, сланцевого масла и вывоз пшеницы», – пояснила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также минеральная продукция. Более всего сократился экспорт механических машин.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Швеция. Более всего увеличился экспорт в США, Нидерланды и Германию. Экспорт в США вырос в 2,4 раза – в сравнении с прошлым годом туда вывозилось больше коммуникационного оборудования. В Нидерланды экспортировались пшеница и обработанное топливо, в Германию – также обработанное топливо, деревянные строения и реэкспортировались телефоны. Более всего сократился экспорт в Бельгию, куда меньше вывозилось минеральной продукции.

В Эстонию больше всего ввозилось электрооборудование, минеральная продукция и механические машины. Наиболее сократился импорт моторного топлива и транспортных средств, но увеличился ввоз механических машин.

Товаров импортировалось больше всего из Финляндии, Германии и Латвии. Наиболее сократился ввоз товаров из Литвы и Белоруссии, откуда значительно сократился импорт моторного топлива. Ввоз товаров увеличился преимущественно в связи с ростом импорта электрооборудования из Китая.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, октябрь 2020