Чт, 10.12.2020
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Катри Райк
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Департамент статистики: второй месяц подряд экспорт превышает импорт

Экспорт и импорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Constantin Stanciu / PantherMedia / Constantin Stanciu

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в октябре увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 10% и импорт сократился на 5%. Доля товаров эстонского происхождения составила 75% от общего объема экспорта. В страны, не входящие в Европейский союз, экспорт увеличился на 38%, но в государства ЕС сократился на 2%.

В октябре из Эстонии экспортировано и в страну импортировано товаров на 1,4 млрд евро в текущих ценах. Профицит товарообмена составил 27 млн евро (в октябре прошлого года был дефицит 173 млн евро).

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, второй месяц подряд экспорт превышал импорт в результате увеличения вывоза товаров эстонского происхождения. «Товары эстонского происхождения составили три четверти от общего объема экспорта и их вывоз увеличился в сравнении с октябрем прошлого года на 21%. Значительное влияние на рост экспорта оказали вывоз коммуникационного оборудования, обработанного тяжелого топочного масла, сланцевого масла и вывоз пшеницы», – пояснила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также минеральная продукция. Более всего сократился экспорт механических машин.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Швеция. Более всего увеличился экспорт в США, Нидерланды и Германию. Экспорт в США вырос в 2,4 раза – в сравнении с прошлым годом туда вывозилось больше коммуникационного оборудования. В Нидерланды экспортировались пшеница и обработанное топливо, в Германию – также обработанное топливо, деревянные строения и реэкспортировались телефоны. Более всего сократился экспорт в Бельгию, куда меньше вывозилось минеральной продукции.

В Эстонию больше всего ввозилось электрооборудование, минеральная продукция и механические машины. Наиболее сократился импорт моторного топлива и транспортных средств, но увеличился ввоз механических машин.

Товаров импортировалось больше всего из Финляндии, Германии и Латвии. Наиболее сократился ввоз товаров из Литвы и Белоруссии, откуда значительно сократился импорт моторного топлива. Ввоз товаров увеличился преимущественно в связи с ростом импорта электрооборудования из Китая.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, октябрь 2020

Государство

импортёр,

объединение государств

Экспорт, млн евро

Доля,%

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

Государство-экспортёр,

объединение государств

Импорт, млн евро

Доля,%

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

ВСЕГО

1403

100

10

ВСЕГО

1377

100

-5

EC-27

869

62

-2

EC-27

1058

77

-6

Еврозона-19

623

44

-4

Еврозона-19

788

57

-8

Страны, не входящие в ЕС и Великобритания

534

38

38

Страны, не входящие в ЕС и Великобритания

318

23

-1

1. Финляндия

200

14

-7

1.Финляндия

189

14

2

2. США

159

11

144

2. Германия

149

11

4

3. Швеция

140

10

2

3. Литва

130

9

-2

4. Латвия

112

8

-3

4. Латвия

129

9

-23

5. Германия

91

6

27

5. Россия

116

8

8

6. Литва

75

5

-12

6. Швеция

106

8

-8

7. Россия

72

5

-14

7. Польша

98

7

11

8. Нидерланды  

54

4

78

8. Китай

60

4

42

9. Норвегия

49

3

-7

9. Нидерланды

59

4

-2

10. Дания

40

3

-7

10. Италия

38

3

-4

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