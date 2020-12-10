Eesti 200 – EKRE: Годзилла vs Кинг Гидора?

Об этом, в частности, свидетельствуют данные проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований опроса общественного мнения относительно популярности политических партий Эстонии.

Рестарт или реванш?

Партия, возглавляемая однофамилицей лидера реформистов – Кристиной Каллас, несмотря на уже достаточно длительное пребывание в политическом пространстве республики, до сих пор вызывает неоднозначное к себе отношение. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что по-русски пока не сложилась единая форма написания её названия: «Ээсти 200» (что неплохо рифмуется на слух, но неуклюже выглядит на письме), или всё-таки «Эстония 200»?

Вопрос не такой праздный, как кажется. В этой неурядице отражается, на мой взгляд, некоторая противоречивость в оценках, определенная действиями самой партии.

Новая политическая сила начинала, можно сказать, блестяще, особенно как раз в русскоговорящем сообществе. Однако в одночасье потеряла львиную долю своих сторонников, совершив всего один, но очень непродуманный шаг в ходе парламентской избирательной кампании, разместив на остановках общественного транспорта таблички с «сегрегационными» надписями по-русски и по-эстонски.

Этот демарш руководство и активисты партии объясняли благими намерениями – наглядно показать существующее в Эстонии неравенство по национальному признаку. Однако по факту была столь же наглядно продемонстрирована справедливость поговорки о том, куда ведёт дорога, вымощенная благими намерениями…

Некоторые эксперты тогда склонны были даже полагать, что после такого скандального падения в самом начале пути неофитам уже не удастся подняться, по крайней мере – в обозримом будущем. Однако партия сумела собраться с силами и доказать свою жизнестойкость и умение держать удар. За неполные полтора года после парламентских выборов «Эстония 200» сумела не только восстановить позиции, с которых она начинала, но и ощутимо потеснить более старших и, соответственно, опытных соперников.

Чтобы этот вывод не выглядел чисто умозрительным, приведу несколько выдержек из сообщений СМИ за последние месяцы.

C портала ERR.EE: «Рост популярности „Эстонии 200“, которая на последних парламентских выборах получила 4,4% голосов, фиксируют также последние опросы социологических фирм Turu-uuringute AS и Norstat Eesti. Так, в опросе Turu-uuringute AS рейтинг „Эстонии 200“ вырос с октября по ноябрь с 6% до 13%, а в опросах Norstat он увеличился за последние пять недель на 3,5 процентных пункта и составил в последнем опросе 11%». ( Публикация от 25 ноября)

«Согласно последним опросам, проведенным в период с 11 ноября по 7 декабря, (…) за „Ээсти 200“ голоса готовы отдать 14,7 процента респондентов (+1%). Консервативную народную партию поддерживает 13,6%. Это на 0,9% меньше, чем неделей ранее». (Rus.postimees, 9 декабря).

То же издание несколькими днями раньше публиковало данные, мониторинга, проведенного той же фирмой еще до 7 декабря, где против названий Eesti 200 и EKRE фигурировали, соответственно, цифры 13,7 и 14,5 процента. То есть в течение какой-то недели позиции поменялись с точностью до наоборот.