Яак Ааб рекомендует школам продолжать дистанционное обучение до начала каникул

«Я определенно рекомендую продолжить дистанционное обучение», - сказал Ааб в четверг в эфире передачи «Terevisioon». По его словам, у собственников школ есть относительно широкий выбор, как продолжить обучение. Например, можно было бы помочь тем ученикам, у которых возникли проблемы с учебой весной или осенью, когда учебный процесс также прерывался.

На вопрос о том, кто должен принимать решение относительно работы школы, Ааб сказал, что это решение принимает собственник и руководство учебного заведения. Если учебное заведение решает уйти на каникулы с 14 декабря, ему необходимо определиться, когда будут отработаны эти дни. Возможно, для этого придется продлевать учебу в июне.

По его словам, также было замечено, что после закрытия гимназий в Харьюмаа и Ида-Вирумаа распространение инфекции среди старшеклассников снизилось, но сейчас уровень заражения выше среди детей младшего возраста. Это также стало одной из причин, по которой было решено полностью приостановить весь учебный процесс.

Кроме того, по мнению министра, учебным заведениям будет легче организовать работу, если они будут полностью закрыты.

Отвечая на вопрос, что будет после 10 января, когда закончатся школьные каникулы, Ааб сказал, что вводимый сейчас новый порядок работы не сохранится.