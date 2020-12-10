Гимназистка об удаленке: математика непонятна, Teams тормозит, утром тяжело встать

Келли описывает себя как довольно ответственного человека, который старается выполнить все задания в срок: «Учусь я неплохо, основные оценки — 4 и 5». По ее словам, в отличие от весеннего дистанционного обучения, теперь на уроках нужно обязательно включать камеру. Если в марте первые уроки могли не состояться по разного рода причинам, в том числе по техническим, то теперь учебный процесс идет без перебоев, то есть к 8:00 нужно быть уже готовым работать.

Первый день дистанционного обучения Келли описала так: «Занятия начались в 8:00. На первом уроке нужно было самостоятельно выполнять задания по истории. Второй урок – химия — проходил в Teams, во время которого мы просто проверяли рабочую тетрадку и учительница только училась пользоваться этой платформой. На урок по испанскому языку учитель сам опоздал на 15 минут. На уроке по самообороне, проходивший по Skype, работник тюрьмы рассказывал о своей профессии и всех ее аспектах. Было очень интересно, хотя и мало отличалось от урока в классе. По остальным предметам был либо просто видеоурок, либо самостоятельное заполнение рабочего листа/написание конспекта».

Одним из самых сложных предметов остается математика: «Рассказывали новую тему. Как обычно, ничего непонятно и нужно очень внимательно слушать». Также появился такой предмет, как история искусств, по которому задают максимально творческие и непонятные задания. «Задания по биологии и предмет сам по себе очень легкие, хотя при работе в классе мотивация все-таки больше», - комментирует ученица.

Некоторые учителя в течении недели еще сами осваивали новые платформы для проведения видеоуроков. В некоторые дни были технические проблемы с программой Zoom, из за чего не удавалось попасть на урок и в итоге ставился пропуск. «Новая платформа Teams мне не очень нравится. Возможно, я ее еще недостаточно хорошо знаю, но она тормозит, а уведомления о видеоуроке вообще бывает не приходят. Я больше привыкла к Zoom», - рассказывает Келли.

Делать важные оценочные задания не особо удобно на дистанционном обучении. «По бизнес-английскому мы делали сложные задания, на которые было отведено мало времени. А в четверг была контрольная по экономике, для выполнения которой 45 минут не хватает. Как оказалось, кто не успел отправить график по контрольной, можно было еще отправить до определенного времени, но до меня эта информация вовремя не дошла. В школе мне все это было бы делать легче», - считает гимназистка.

Весной было легче в том плане, что по утрам и вечерам было значительно светлее: просыпаться или заниматься своими делами в позднее время было намного проще и удобнее, рассказывает Келли.

Один из актуальнейших вопросов, связанных с дистанционным обучением, это моральное здоровье учеников, нехватка живого общения и асоциализация. Келли прокомментировала ее так: «Мне, как интроверту, вполне хватает общения. Меня не тянет беспрерывно общаться с одноклассниками или учителями. Конечно, таких моментов, как сходить с друзьями в продуктовый магазин на переменке, действительно не хватает, но встретиться с друзьями я могу и вне школы».