О сносе дома хозяева недвижимости узнали от журналиста Postimees

«Жаль, что за три с половиной года здесь ничего не изменилось, - говорит житель Тырванди Лембит Тяхепыльд. - К тому же рядом детский сад. Разрушенный дом чрезвычайно опасен для играющих детей: вдруг что-то упадет с крыши!»

Волость пригрозила, но...

По ночам дом живет своей жизнью: однажды внутри что-то загорелось, но, к счастью, спасательная команда находится через дорогу, и огонь был быстро потушен, сказал Тяхепыльд.

Чтобы сделать дом безопасным для прохожих, Волость Камбья делала собственником несколько предписаний. В последний раз в 2017 году управа пригрозила им штрафом в 1000 евро, но платить его не пришлось, так как хозяева в срок забили двери и окна дома. Но теперь дверные и оконные щиты снова сняты.

Волостной старейшина Айвар Алексеев заявил, что предписания, отправленные собственникам, ни к чему не привели. В настоящее время управа рассматривает юридические возможности сноса дома и последующего выставления счета собственникам.

Когда теперешние собственники, Альгис Астмяэ и Тийт Лехто, купили дом в 2007 году, он все еще был пригодным для проживания и даже сдавался внаем, но со временем жители съехали. «Местная молодежь быстро сообразила, что пустой дом - хорошее место для вечеринок и тусовок», - сказал Астмяэ.

В последнее десятилетие у владельцев В начале у собственников был план построить на этом месте пятиэтажный жилой дом с небольшим магазином на первом этаже, но, по словам Астмяэ, управа отклонила эти планы, потому что дом находился слишком близко к спасательной команде и заправочной станции.

Так мог выглядеть дом, который 15 лет назад хотели построить на этом месте Альгис Астмяэ и Тийт Лехто. К сожалению, волость не разрешила строительство. ФОТО: Erakogu

«Мы спрашивали: что - бензоколонка может взорваться только ночью, когда в детском саду нет детей? Детский сад к ней гораздо ближе, чем наш дом», - Астмяэ не понимает решения управы. Но так или иначе, возможности для развития недвижимости не было, и дом так и остался пустовать.

«Местная молодежь быстро сообразила, что пустой дом - хорошее место для вечеринок и тусовок», - сказал Астмяэ. 1

О планах управы Камбья снести дом Астмяэ узнал только от Tartu Postimees.

Сломают сами

Тем не менее, через несколько месяцев собственники надеются сами снести дом и уже объявили тренд на снос.

Две компании сделали предложение снести дом по средней цене 24 000 евро. Кроме того, собственники заново забили двери и окна дома.

На портале недвижимости дом продается за 155 000 евро уже много лет. Цена намного выше, чем на распложенные поблизости объекты. Однако собственники не хотят снижать цену, потому что купили его в 2007 году за такую ​​же сумму. «Тогда мы купили по слишком высокой цене», - сказал сособственник Лехто.