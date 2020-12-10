Осиновский: с ограничениями опоздали на две недели

Он отметил, что сейчас введеные правительством ограничения не спасут систему здравоохранения от коллапса. Министр культуры Тынис Лукас (Отечество) заявил в в свою очередь, что ограничения были введены правительством на основании рекомендаций научного совета.

Осиновский упрекнул правительство в том, что новые коронавирусные ограничения появились очень поздно, без обсуждения с народом и в общих формулировках, хотя еще осенью шла речь о том, чтобы во время второй волны гасить очаги с помощью локальных мер.

«Правительство безнадежно опоздало с необходимыми предупредительными мерами. Их нужно было вводить еще в октябре. В итоге всех собрали за одним столом и сказали, что дети маленькой школы на Хийумаа должны оставаться дома, в то время как в Таллинне можно было по-прежнему ходить по кабакам», - заявил Осиновский.

Лукас не считает правильным с учетом масштаба Эстонии проводить различия между уездами, поэтому, по его оценке, одинаковый подход к школам был оправдан: «Каникулы не за горами. Время, когда школы действительно будут закрыты, очень короткое, чуть больше недели. Это не станет ударом по образованию».

По оценке Лукаса, в декабре нельзя закрывать торговые центры и церкви, так как у людей есть потребность и в одном, и в другом.