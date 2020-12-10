Спор вокруг пиритаской Maxima принимает удивительные обороты

После недавнего публичного обсуждения планировки о строительстве на Меривялья-теэ, 80 в Пирита магазина Maxima, между сторонниками и противниками будущего магазина разгорелись нешуточные страсти, а при выражении «народной воли» возникают странные вещи, пишет Postimees.
Представляющие противников торгового центра Айвар Пильв и Ранду Рийберг подчеркнули, что местные жители против любого строительства торгового центра, поскольку это нарушит среду обитания и общий архитектурный стиль района: «Против маленьких ближайших магазинов никто ничего не имеет», - заверил Рийберг. По его словам, застройщик хотел ошибочно показать, словно мы выступаем только против Maxima и предпочли бы какой-то другой торговый центр: «Это неправда. Мы против любого торгового центра». Пильв добавил, что в числе прочего узкие улицы жилого района при увеличении интенсивности движения не смогут обеспечить дорожную безопасность.
Криминальный сторонник
Во время последнего открытого обсуждения появился очередной сторонник Maxima. Речь идет о местном жителе Тойов Суси, который попал в орбиту интересов общественности, когда во время судебного процесса по делу так называемого фармацевтического завода на него вместе с другими подсудимыми надели наручники и прямо из зала суда отправили в тюрьму. Позже нынешний министр юстиции Райво Аэг использовал видео с его арестом в своей предвыборной кампании. Суси недавно обратился в суд, и тот постановил, что тогда еще IRL должен заплатить ему в качестве компенсации нематериального ущерба 3000 евро.
На общественном обсуждении Суси выступил с короткой речью в поддержку строительства магазина и представил свое мнение письменно. Мнения одного жителя за или против — это повседневное дело в городской управе. Таких писем в городскую систему каждый день поступают десятки. Но мнение Суси заслуживает внимания по двум причинам. Прежде всего потому, что оно начинается масштабно, словно его написали от имени всех жителей Пирита.
Комментируя ситуацию Postimees, Суси сначала это отрицал: «Я принимал участие в обсуждении, поскольку я живу рядом. Я отправлял письмо не от имени жителей Пирита, а от своего собственного имени. С чего вы взяли, что я говорил от имени всех жителей?»
Письмо Суси начинается словами: «Настоящим жители района Пирита передают Таллиннскому департаменту городского планирования приведенные на открытом обсуждении в Управе района Пирита 24.11.2020 аргументы и обоснования в поддержку детальной планировки торгового центра Maxima и строительства торгового центра в данном районе и на данном участке недвижимости».
«Я же не мог писать от имени жителей, поскольку они это не подписали, я там подписался», - сказал Суси и заверил, что представляет только себя и никого больше. Но совсем один в своем выражении поддержки все же не остался. «В принципе все так, что жители района Пирита участвовали в обсуждении, и некоторые были с этим согласны и кивали, когда я говорил свою короткую речь. После передавали это и письменно», - сказал Суси.
Действительно, после речи Суси аплодировали две женщины, которые сказали, что они за строительство магазина.
Странный тайный автор письма
На вопрос, писал ли он шестистраничное письмо с основательными юридическими аргументами сам, Суси ответил: «Ой нет, мы тут с людьми обсуждали».
Почему-то компьютер показывает, что так называемое письмо-поддержка жителей подготовлено на компьютере адвокатского бюро TGS Baltic. Когда журналист издания задал вопрос одному из адвокатов, сколько могло бы стоить составление такого письма, тот ответил, что минимум 1000 евро, а может быть и значительно больше.
Услышав об этом, Пильв начинает улыбаться. По его словам, нет никакой тайны в том, что Maxima по всей Балтии является давним клиентом TGS Baltic.
Рийберг и Пильв считают, что Тойво Суси действует ради общих интересов Maxima и K-Projekt и с помощью и через связанное с Maxima адвокатское бюро TGS Baltic. «Должно быть ясно, что при помощи Тойво Суси хотят вызвать у общественности и Таллиннской городской управы ощущение, словно Тойво Суси действует в интересах местных жителей», - сказали они.
Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк заверила Postimees, что у предприятия нет никаких соприкосновений с Суси: «Об отправленном в мэрию письме и его возможной связи с адвокатским бюро TGS Baltic мы узнали только сегодня (во вторник — ред.) и попросили TGS Baltic представить свои объяснения. В качестве важного обстоятельства добавлю, что TGS Baltic было представителем Maxima в процессе планировки Меривялья-теэ, 80 только до 2015 года, сейчас адвокатское бюро в процессе не участвует». Издание попросило, чтобы Maxima поделилась объяснениями адвокатов, но ко вчерашнему вечеру эта информация в редакцию так и не поступила.
Видео говорит о другом
И хотя Maxima утверждает, что никаких связей искать не стоит, видеозапись, сделанная во время открытого обсуждения, говорит об обратном. Мир эстонских адвокатов невелик, и все друг друга знают. Противники Maxima делали видеозапись, по которой видно, как рядом с Суси сидит один из адвокатов TGS Baltic. «После обсуждения, коллега из бюро TGS Baltic встает рядом с Суси и отправляется беседовать с представителями Maxima», - говорит Рийберг.
Суси заверил, что он не служит никому, ни Maxima, ни кому-то другому. На вопрос, почему предположительно им написанное письмо было подготовлено на компьютере TGS Baltic, он не ответил. В любом случае, он не видит в этом ничего удивительного: «А что тут удивительного? Я и мои соседи считаем, что было бы очень хорошо, если бы Maxima пришла сюда. Ассортимент товара в Maxima отличается от Selver, Prisma или Rimi. В номенклатуре Maxima есть продукция Латвии, Литвы, Польши и Украины». Он добавил, что является убежденным сторонником Maxima, более того, от его дома до будущего магазина всего 300 метров.
«Поскольку старейшина Пирита Тынис Линнат неоднократно подчеркивал, что в числе прочего строительство торгового центра поддерживают жители Падрику, то жители организовали опрос и в местной закрытой группе в социальной сети. Там строительство магазина поддержали около 20 процентов из почти 200 принявших участие в опросе», - сказал Рийберг. Линнат в свою очередь пообещал организовать опрос местных жителей по почте, а также на сайте района и в социальных сетях. Таким образом, старейшина считает, что решение появится в конце января.