Спор вокруг пиритаской Maxima принимает удивительные обороты

На вопрос, писал ли он шестистраничное письмо с основательными юридическими аргументами сам, Суси ответил: «Ой нет, мы тут с людьми обсуждали».

Почему-то компьютер показывает, что так называемое письмо-поддержка жителей подготовлено на компьютере адвокатского бюро TGS Baltic. Когда журналист издания задал вопрос одному из адвокатов, сколько могло бы стоить составление такого письма, тот ответил, что минимум 1000 евро, а может быть и значительно больше.

Услышав об этом, Пильв начинает улыбаться. По его словам, нет никакой тайны в том, что Maxima по всей Балтии является давним клиентом TGS Baltic.

Рийберг и Пильв считают, что Тойво Суси действует ради общих интересов Maxima и K-Projekt и с помощью и через связанное с Maxima адвокатское бюро TGS Baltic. «Должно быть ясно, что при помощи Тойво Суси хотят вызвать у общественности и Таллиннской городской управы ощущение, словно Тойво Суси действует в интересах местных жителей», - сказали они.

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк заверила Postimees, что у предприятия нет никаких соприкосновений с Суси: «Об отправленном в мэрию письме и его возможной связи с адвокатским бюро TGS Baltic мы узнали только сегодня (во вторник — ред.) и попросили TGS Baltic представить свои объяснения. В качестве важного обстоятельства добавлю, что TGS Baltic было представителем Maxima в процессе планировки Меривялья-теэ, 80 только до 2015 года, сейчас адвокатское бюро в процессе не участвует». Издание попросило, чтобы Maxima поделилась объяснениями адвокатов, но ко вчерашнему вечеру эта информация в редакцию так и не поступила.

Видео говорит о другом

И хотя Maxima утверждает, что никаких связей искать не стоит, видеозапись, сделанная во время открытого обсуждения, говорит об обратном. Мир эстонских адвокатов невелик, и все друг друга знают. Противники Maxima делали видеозапись, по которой видно, как рядом с Суси сидит один из адвокатов TGS Baltic. «После обсуждения, коллега из бюро TGS Baltic встает рядом с Суси и отправляется беседовать с представителями Maxima», - говорит Рийберг.

Суси заверил, что он не служит никому, ни Maxima, ни кому-то другому. На вопрос, почему предположительно им написанное письмо было подготовлено на компьютере TGS Baltic, он не ответил. В любом случае, он не видит в этом ничего удивительного: «А что тут удивительного? Я и мои соседи считаем, что было бы очень хорошо, если бы Maxima пришла сюда. Ассортимент товара в Maxima отличается от Selver, Prisma или Rimi. В номенклатуре Maxima есть продукция Латвии, Литвы, Польши и Украины». Он добавил, что является убежденным сторонником Maxima, более того, от его дома до будущего магазина всего 300 метров.