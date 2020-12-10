Спор вокруг пиритаской Maxima принимает удивительный оборот

Странный тайный автор письма

На вопрос, писал ли он шестистраничное письмо с основательными юридическими аргументами самостоятельно, Суси ответил: «Ой нет, мы тут с людьми обсуждали».

Почему-то компьютер показывает, что так называемое письмо-поддержка жителей подготовлено на компьютере адвокатского бюро TGS Baltic. Когда журналист издания задал вопрос одному из адвокатов, сколько могло бы стоить составление такого письма, тот ответил, что минимум 1000 евро, а может быть, и значительно больше.

Услышав об этом, Пильв начинает улыбаться. По его словам, нет никакой тайны в том, что Maxima по всей Балтии является давним клиентом TGS Baltic.

Рийберг и Пильв считают, что Тойво Суси действует в общих интересов Maxima и K-Projekt при поддержке связанного с Maxima адвокатского бюро TGS Baltic. «Должно быть ясно, что при помощи Тойво Суси у общественности и Таллиннской городской управы хотят вызвать ощущение, что Тойво Суси действует в интересах местных жителей», - сказали они.

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк заверила Postimees, что у предприятия нет никаких связей с Суси: «Об отправленном в мэрию письме и его возможной связи с адвокатским бюро TGS Baltic мы узнали только сегодня (во вторник — ред.) и попросили TGS Baltic представить свои объяснения. В качестве важного обстоятельства добавлю, что TGS Baltic было представителем Maxima в процессе планировки Меривялья-теэ, 80 только до 2015 года, сейчас адвокатское бюро в процессе не участвует». Издание попросило, чтобы Maxima поделилась объяснениями адвокатов, но к вчерашнему вечеру эта информация в редакцию так и не поступила.

Видео говорит о другом

И хотя Maxima утверждает, что никаких связей искать не стоит, видеозапись, сделанная во время открытого обсуждения, говорит об обратном. Мир эстонских адвокатов невелик, все друг друга знают. Противники Maxima сделали видеозапись, на которой видно, как рядом с Суси сидит один из адвокатов TGS Baltic. «После обсуждения коллега из бюро TGS Baltic встает рядом с Суси и отправляется беседовать с представителями Maxima», - говорит Рийберг.

Суси заверил, что он не служит ни Maxima, ни кому-то другому. На вопрос, почему предположительно им написанное письмо было подготовлено на компьютере TGS Baltic, он не ответил. В любом случае он не видит в этом ничего удивительного: «А что тут удивительного? Я и мои соседи считаем, что было бы очень хорошо, если бы здесь построили Maxima пришла сюда. Ассортимент товара в Maxima отличается от Selver, Prisma или Rimi, в Maxima есть продукция Латвии, Литвы, Польши и Украины». Он добавил, что является убежденным сторонником Maxima: более того, от его дома до будущего магазина всего 300 метров.