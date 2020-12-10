Спор вокруг пиритаской Maxima принимает удивительный оборот

После недавнего публичного обсуждения планировки строительства магазина Maxima на Меривялья-теэ, 80 между сторонниками и противниками будущего магазина разгорелись нешуточные страсти, а при выражении «народной воли» возникают странные моменты, пишет Postimees.
Представляющие противников торгового центра Айвар Пильв и Ранду Рийберг подчеркнули, что местные жители против строительства здесь любого торгового центра, поскольку это нарушит среду обитания и общий архитектурный стиль района: «Против маленьких магазинчиков никто ничего не имеет», - говорит Рийберг. По его словам, застройщик пытается представить картину так, словно мы выступаем именно против Maxima и предпочли бы какой-то другой торговый центр. «Это неправда. Мы против любого торгового центра». Пильв добавил, что в числе прочего узкие улицы жилого района при увеличении интенсивности движения не смогут обеспечить дорожную безопасность.
Криминальный сторонник
Во время последнего открытого обсуждения появился очередной сторонник Maxima. Речь идет о местном жителе Тойво Суси, который попал в орбиту интересов общественности, когда во время судебного процесса по делу так называемого фармацевтического завода на него вместе с другими подсудимыми надели наручники и прямо из зала суда отправили в тюрьму. Позже нынешний министр юстиции Райво Аэг использовал видео с его арестом в своей предвыборной кампании. Суси недавно обратился в суд, и тот постановил, что еще тогда IRL должен был выплатить ему в качестве компенсации нематериального ущерба 3000 евро.
На общественном обсуждении Суси выступил с короткой речью в поддержку строительства магазина и представил свое мнение письменно. Мнения одного жителя за или против — это повседневное дело в городской управе. Таких писем в городскую систему каждый день поступают десятки. Но мнение Суси заслуживает внимания по двум причинам, прежде всего потому, что оно начинается так, будто оно выражает мнение всех жителей Пирита.
Комментируя ситуацию Postimees, Суси сначала это отрицал: «Я принимал участие в обсуждении, поскольку я живу рядом. Я отправлял письмо не от имени жителей Пирита, а от своего собственного имени. С чего вы взяли, что я говорил от имени всех жителей?»
Письмо Суси начинается словами: «Настоящим жители района Пирита передают в Таллиннский департамент городского планирования приведенные на открытом обсуждении в Управе района Пирита 24.11.2020 аргументы и обоснования в поддержку детальной планировки торгового центра Maxima и строительства торгового центра в данном районе и на данном участке недвижимости».
«Я не мог писать от лица всех жителей, поскольку они письмо не подписывали, там моя подпись стоит», - сказал Суси и заверил, что представляет только себя и никого больше. Но в полном одиночестве в выражении поддержки строительству он все же не остался. «В принципе многие жители района Пирита участвовали в обсуждении, и некоторые были со мной согласны и кивали, когда я произносил свою короткую речь. Потом выражали свое согласие и письменно», - сказал Суси.
Действительно, после речи Суси аплодировали две женщины, которые сказали, что они за строительство магазина.
Странный тайный автор письма
На вопрос, писал ли он шестистраничное письмо с основательными юридическими аргументами самостоятельно, Суси ответил: «Ой нет, мы тут с людьми обсуждали».
Почему-то компьютер показывает, что так называемое письмо-поддержка жителей подготовлено на компьютере адвокатского бюро TGS Baltic. Когда журналист издания задал вопрос одному из адвокатов, сколько могло бы стоить составление такого письма, тот ответил, что минимум 1000 евро, а может быть, и значительно больше.
Услышав об этом, Пильв начинает улыбаться. По его словам, нет никакой тайны в том, что Maxima по всей Балтии является давним клиентом TGS Baltic.
Рийберг и Пильв считают, что Тойво Суси действует в общих интересов Maxima и K-Projekt при поддержке связанного с Maxima адвокатского бюро TGS Baltic. «Должно быть ясно, что при помощи Тойво Суси у общественности и Таллиннской городской управы хотят вызвать ощущение, что Тойво Суси действует в интересах местных жителей», - сказали они.
Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк заверила Postimees, что у предприятия нет никаких связей с Суси: «Об отправленном в мэрию письме и его возможной связи с адвокатским бюро TGS Baltic мы узнали только сегодня (во вторник — ред.) и попросили TGS Baltic представить свои объяснения. В качестве важного обстоятельства добавлю, что TGS Baltic было представителем Maxima в процессе планировки Меривялья-теэ, 80 только до 2015 года, сейчас адвокатское бюро в процессе не участвует». Издание попросило, чтобы Maxima поделилась объяснениями адвокатов, но к вчерашнему вечеру эта информация в редакцию так и не поступила.
Видео говорит о другом
И хотя Maxima утверждает, что никаких связей искать не стоит, видеозапись, сделанная во время открытого обсуждения, говорит об обратном. Мир эстонских адвокатов невелик, все друг друга знают. Противники Maxima сделали видеозапись, на которой видно, как рядом с Суси сидит один из адвокатов TGS Baltic. «После обсуждения коллега из бюро TGS Baltic встает рядом с Суси и отправляется беседовать с представителями Maxima», - говорит Рийберг.
Суси заверил, что он не служит ни Maxima, ни кому-то другому. На вопрос, почему предположительно им написанное письмо было подготовлено на компьютере TGS Baltic, он не ответил. В любом случае он не видит в этом ничего удивительного: «А что тут удивительного? Я и мои соседи считаем, что было бы очень хорошо, если бы здесь построили Maxima пришла сюда. Ассортимент товара в Maxima отличается от Selver, Prisma или Rimi, в Maxima есть продукция Латвии, Литвы, Польши и Украины». Он добавил, что является убежденным сторонником Maxima: более того, от его дома до будущего магазина всего 300 метров.
«Поскольку старейшина Пирита Тынис Линнат неоднократно подчеркивал, что в числе прочего строительство торгового центра поддерживают жители Падрику, то жители организовали опрос и в местной закрытой группе в социальной сети. Там строительство магазина поддержали около 20 процентов из почти 200 принявших участие в опросе», - сказал Рийберг. Линнат в свою очередь пообещал организовать опрос местных жителей по почте, а также на сайте района и в социальных сетях. Таким образом, старейшина считает, что решение будет принято в конце января.