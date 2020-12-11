Артем Гареев: я за театр, который пододвигает зрителя к катарсису

Сцена из спектакля «Хор Харона». ФОТО: Николай Алхазов / Русский театр

Освобождение через боль

— Как-то в интервью вы рассказывали, что для одного из проектов выясняли, как умирает замурованный в пещере человек. Мне кажется, это во многом характеризует ваш подход. В своих спектаклях вы затрагиваете очень непростые, даже тяжелые темы. Почему вы идете этим путем, а не радостно-развлекательным?

— Ну вот смотрите, я для себя попробовал жанр радостно-развлекательный, сделал концерт и считаю, что это удачный опыт. Я понял, что могу и такое. Думаю, что надо пробовать разное, но, конечно же, жить ради того, чтобы поставить концерт, — это не совсем те ориентиры.

Есть, грубо говоря, театр развлекательный и неразвлекательный. Я вижу, как вы пишете о театре, и склонен думать, что вы тоже не очень большой любитель развлекательного театра, а больше за то, чтобы подумать. Вот я тоже за «подумать», причем я ничего не имею против развлекательного театра, который качественно сделан, когда у тебя открывается рот и ты: «А-а-а, как они все это сделали?» Я только против того развлекательного театра, который халтура и чёс. Мы просто не говорим об этом; есть целый пласт драматургии, который рассчитан только на кассу. Хотя я понимаю, что репертуарный театр вынужден брать и мы тоже иногда берем подобный литературный материал. К сожалению, мы должны это делать, люди это смотрят. Театр — это не только пьеса и режиссер с актерами, это еще зритель; театр — это отражение общества. Есть фраза — у вас такое правительство, которого вы заслуживаете. У народа такой театр, которого он заслуживает, если жестко говорить. Если у людей есть потребность смотреть условно трудные сценические тексты, это очень хорошо.

— На ваш взгляд, какая у театра миссия в наши непростые времена?

— Я за тот театр, который осмысляет жизнь. Не развлекает, не отвлекает от жизни, а пытается как-то эту жизнь отразить, осмыслить, пододвигает зрителя к катарсису для того, чтобы через эти страх и страдание избавиться от проблем. Вот поэтому я, наверное, выбираю такие темы и стараюсь — правда, могу признаться, стараюсь — делать такие спектакли, как «Враг», «Бред вдвоем» и «Хор Харона». Это спектакли, которые, наверное, меня в большей степени характеризуют; спектакли, в которых запрограммирован удар, потому что, когда человек чувствует боль, в этот момент он освобождается. Как в той классической фразе: «Очищение от страха и страдания через страх и страдание — путь к свободе».