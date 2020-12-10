Ушел из жизни обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси

В 1982 году в составе сборной Италии Росси завоевал титул чемпиона мира и с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Он сделал хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финале забил гол в ворота команды ФРГ (3:1).

В том же году форвард был удостоен высшей индивидуальной награды в футболе - "Золотого мяча" от France Football. Итальянец входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.

Всего в 48 играх за сборную Италии он забил 20 мячей. Наряду с Роберто Баджо и Кристианом Вьери является рекордсменом "скуадры адзурры" по количеству голов на чемпионатах мира - каждый забил по девять мячей.

На клубном уровне играл за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Перуджу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей и забил 134 мяча.

В составе "Ювентуса" он стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983).

В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI.