Заключенный на родине брак стоил жительнице Эстонии финского пособия по безработице

На протяжении многих лет Кадри Пыдер работала на Silja Serenade, одном из самых роскошных судов Tallink Silja OY, которое курсировало между Хельсинки и Стокгольмом под финским флагом. Заработная плата была хорошей, и, как у почти всех членов экипажа, из зарплаты Пыдер ежемесячно вычитались налоги на профсоюз моряков и страхование по безработице. Однако, когда весной разразился коронакризис и корабли встали, эстонке было отказано в выплате основанных на зарплате суточных денег, рассчитанных как раз на то, чтобы пережить тяжелое время вынужденной безработицы, пишет Postimees.
"Вам не могут выплачиватьcя "ansiopäiväraha", потому что вы не живете в Финляндии", - объяснили эстонке в уведомлении, присланном по ее домашнему адресу в Вантаа.
«Я с 2014 года платила все налоги Финляндии», - шокирована Пыдер. Она внесена в регистр жителей Финляндии и проживает в Финляндии согласно регистру народонаселения Эстонии.
Однако в разговоре со специалистом кассы по безработице женщина узнала, что в ее случае решающим для отказа стало то, что она вышла замуж в Эстонии в 2019 году. Поскольку мужчина живет в Эстонии, официальные лица пришли к выводу, что «центр интересов» женщины по-прежнему находится в Эстонии, а не в Финляндии, и что пособия должны выплачиваться ей эстонским государством.
«Всему виной было заключение брака», - недоумевает Пыдер. По словам женщины, ее финские коллеги тоже недоумевают, как такое возможно.
Автору статьи было подтверждено, что в случае сотрудников, не имеющих финского гражданства, малейшая связь с Эстонией может привести к отказу, например, живущие в Эстонии дети или использование эстонского банковского счета.
Представитель Финской кассы по безработице (YTK) Илона Кангас объясняет, что на связи с Эстонией указывает, например, частое посещение Эстонии. В то же время, по словам Кангас, были случаи, когда 10–20 иностранцев пытались продемонстрировать свои связи с Финляндией, зарегистрировавшись для проживания вместе в одной маленькой квартире. Решения принимаются должностными лицами в индивидуальном порядке.
Другие получают компенсацию
По словам Пыдер, некоторые эстонцы, работавшие на Silja Serenade, - из которых, правда, никто не был женат на жителе Эстонии - сумели отвоевать свои суточные, но ее попытки оспорить принятое решение не принесли результатов. Так она до сих пор и живет за счет сбережений, сделанных в лучшие времена. «Я бы с удовольствием обратилась в суд, но на данный момент у меня нет денег на адвоката. Сейчас я просто пытаюсь выжить».
Комиссар Союза строителей (Rakennusliitto) по региону Уусимаа Урмет Ару знает, что судебные разбирательства часто не дают результатов. «В 2016 году отдел союза по делам иностранцев поднял вопрос о том, почему иностранцы, которые ранее работали в Финляндии и платили социальный налог, не получали пособие по безработице на основе заработной платы, если оставались полностью безработными. С этим мы прошли через все судебные органы Финляндии, но отовсюду приходили отрицательные решения».
Специалист по коммуникациям Эстонской кассы по безработице Лаури Кооль говорит, что всегда полезно перед отъездом за границу изучить тамошние правила, позволяющие задокументировать страну, в которой работает человек, как центр его интересов. «Если иностранное государство решит, что человек не имеет права на их пособия, потому что он или она все еще не проживает в этой стране, это лицо получит компенсацию от Эстонии», - обясняет Кооль. Однако проблема в том, что размер пособия в странах, куда эстоноземельцы традиционно ездят на заработки, обычно выше, чем в Эстонии.
Например, в случае заработной платы в 2000 евро, суточные в Финляндии будут составлять 1261 евро в месяц, а право на их получение составляет 300-500 календарных дней в зависимости от стажа работы. В Эстонии пособие рассчитывается по-другому и выплачивается за гораздо более короткий период: например, при стаже до пяти лет - максимум в течение 180 календарных дней.
Кооль также соглашается с тем, что теоретически в исключительных случаях проблемой могут быть различные минимальные требования к минимальному стажу работы. В Эстонии нужно проработать не менее 12 месяцев в течение последних трех лет, а в Финляндии - не менее 26 недель (около шести месяцев) во время членства в кассе по безработице.
Меньше подобных случаев
Насколько распространены такие случаи? Илона Кангас говорит, что, например, YTK в прошлом году вынес 65 948 решений не выплачивать пособия, и только 29 из них были связаны с тем, что было установлено, что получатель пособия не проживал в Финляндии. «С нашей точки зрения, это небольшой феномен с учетом количества всех ожидающих рассмотрения заявок», - отмечает она.
Однако произошедшее все еще бередит душу Кадри Пыдер. «Я разочарована этой [финской] системой. Почему вы берете у меня деньги в кассу по безработице, на профсоюзы и все налоги, но когда возникает такая неожиданная ситуация, то всё - справляйтесь сами?» - спрашивает она. «Тогда почему бы вам сразу не сказать, что у нас здесь такие законы?»
Однако уже на следующей неделе эстонка надеется снова начать работать в Финляндии, потому что ей удалось найти там сезонную работу на одном из горнолыжных курортов.