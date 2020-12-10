Заключенный на родине брак стоил жительнице Эстонии финского пособия по безработице

"Вам не могут выплачиватьcя "ansiopäiväraha", потому что вы не живете в Финляндии", - объяснили эстонке в уведомлении, присланном по ее домашнему адресу в Вантаа.

«Я с 2014 года платила все налоги Финляндии», - шокирована Пыдер. Она внесена в регистр жителей Финляндии и проживает в Финляндии согласно регистру народонаселения Эстонии.

Однако в разговоре со специалистом кассы по безработице женщина узнала, что в ее случае решающим для отказа стало то, что она вышла замуж в Эстонии в 2019 году. Поскольку мужчина живет в Эстонии, официальные лица пришли к выводу, что «центр интересов» женщины по-прежнему находится в Эстонии, а не в Финляндии, и что пособия должны выплачиваться ей эстонским государством.

«Всему виной было заключение брака», - недоумевает Пыдер. По словам женщины, ее финские коллеги тоже недоумевают, как такое возможно.

Автору статьи было подтверждено, что в случае сотрудников, не имеющих финского гражданства, малейшая связь с Эстонией может привести к отказу, например, живущие в Эстонии дети или использование эстонского банковского счета.

Представитель Финской кассы по безработице (YTK) Илона Кангас объясняет, что на связи с Эстонией указывает, например, частое посещение Эстонии. В то же время, по словам Кангас, были случаи, когда 10–20 иностранцев пытались продемонстрировать свои связи с Финляндией, зарегистрировавшись для проживания вместе в одной маленькой квартире. Решения принимаются должностными лицами в индивидуальном порядке.

Другие получают компенсацию

По словам Пыдер, некоторые эстонцы, работавшие на Silja Serenade, - из которых, правда, никто не был женат на жителе Эстонии - сумели отвоевать свои суточные, но ее попытки оспорить принятое решение не принесли результатов. Так она до сих пор и живет за счет сбережений, сделанных в лучшие времена. «Я бы с удовольствием обратилась в суд, но на данный момент у меня нет денег на адвоката. Сейчас я просто пытаюсь выжить».

Комиссар Союза строителей (Rakennusliitto) по региону Уусимаа Урмет Ару знает, что судебные разбирательства часто не дают результатов. «В 2016 году отдел союза по делам иностранцев поднял вопрос о том, почему иностранцы, которые ранее работали в Финляндии и платили социальный налог, не получали пособие по безработице на основе заработной платы, если оставались полностью безработными. С этим мы прошли через все судебные органы Финляндии, но отовсюду приходили отрицательные решения».