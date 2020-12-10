В Раэ под лед провалились двое мужчин и два ребенка

В 15:12 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сууреста во время лесного похода на тонком льду болотного озера провалились двое мужчин и два ребенка, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Гулявшие поблизости люди поспешили им на помощь и к тому времени, когда на место прибыли спасатели, всех пострадавших успели вытащить из воды, но они переохладились. Спасатели передали пострадавших скорой помощи, которая отвезла их в больницу.

В полдень и вечером того же дня в Ыйсмяэ дети вышли на тонкий лед на пруду, но он, к счастью, их выдержал.

В 12:27 в центр тревоги поступило сообщение, что в Ыйсмяэ ребенок ходит по тонкому льду и не подчиняется требованиям родственника. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, ребенок ушел со льда.