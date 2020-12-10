В Литве за сутки добавилось 3330 случаев коронавируса, 31 человек скончался

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер 31 человек, подтверждено 3330 новых случаев заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики.
Это очередной рекорд суточных случаев с начала пандемии. За минувшие сутки выздоровели 1220 человек.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 83 883 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 47 810 человек, 34 975 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 735 человек, по иным причинам умерли 365 зараженных.
За минувшие сутки было взято 13 тыс. 24 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 372 990.
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