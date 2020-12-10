Чт, 10.12.2020
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Криста Фишер
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В Литве за сутки добавилось 3330 случаев коронавируса, 31 человек скончался

Woman wearing face masks to protect against coronavirus, walk at the Kalvarijos market in Vilnius, Lithuania, Tuesday, Dec. 8, 2020. Lithuania's government decided Monday to tighten restrictions including advising only to leave home for serious reasons, ban private parties of more than two families, tightened requirements in shopping centers and sending almost all public sector employees to work from home after initial measures failed to stop COVID-19 spread. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер 31 человек, подтверждено 3330 новых случаев заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это очередной рекорд суточных случаев с начала пандемии. За минувшие сутки выздоровели 1220 человек. 

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 83 883 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 47 810 человек, 34 975 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 735 человек, по иным причинам умерли 365 зараженных.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 24 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 372 990. 

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