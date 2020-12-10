Сборная Эстонии по футболу завершает 2020 год на 109-м месте в рейтинге ФИФА

Первую строчку в рейтинге сохранила за собой сборная Бельгии, второй осталась команда Франции, на третьем месте продолжает находиться Бразилия.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008-го эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.