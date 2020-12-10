Сборная Эстонии по футболу завершает 2020 год на 109-м месте в рейтинге ФИФА

Позиции сборной Эстонии по футболу в свежем рейтинге ФИФА, опубликованном 10 декабря, по сравнению с прошлым месяцем не изменились: эстонская национальная команда завершает год на 109-й строчке, пишет Rus.ERR.
Сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии. Сборная Литвы занимает 129-е, а сборная Латвии - 136-е место.
Первую строчку в рейтинге сохранила за собой сборная Бельгии, второй осталась команда Франции, на третьем месте продолжает находиться Бразилия.
Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008-го эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.
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