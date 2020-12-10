Сегодня в 12:00 состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Сольман, министр образования и науки Яак Ааб и министр социальных дел Танель Кийк. Поскольку премьер-министр Юри Ратас находится в самоизоляции, он участвовал в пресс-конференции виртуально.