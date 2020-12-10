Metro Capital построит два роскошных жилых дома в прибрежной части Кадриорга

В планах Metro Capital построить еще два эксклюзивных жилых дома в прибрежном жилом районе Кадриорга - Кийкри. Здания будут построены на самом близком к морю участке квартала. Этот проект станет последним этапом в одной из самых крупных в Эстонии инвестиций в данный жилой квартал.
Два пятиэтажных здания с эффектной архитектурой, которые будут располагаться по адресу Кийкри, 6 – это продолжение комплекса «Резиденции Кийкри», расположенных в том же квартале. В сентябре 2020 года «Резиденции Кийкри» были удостоены звания лучшего проекта по развитию жилых домов Балтии. Состоящий из десяти зданий жилой комплекс окончательно будет готов к 2022 году.
По словам руководителя фирмы-девелопера недвижимости Metro Capital Айна Кивисаара, строительство началось в ноябре и первый дом будет готов весной 2022 года. «Сегодняшний рынок недвижимости столицы довольно активен. На квартиры в прибрежной зоне квартала Кийкри, располагающегося в начале променада Рейди-теэ, постоянно был большой спрос. Поэтому настало время для финального аккорда практически семь лет длившегося проекта по развитию квартала Кийкри, сумма инвестиций в который составила примерно 50 миллионов. Это одна из самых крупных в Эстонии инвестиций в жилой квартал», - объяснил Кивисаар. Он добавил, что предварительная продажа уже началась и многие покупатели недвижимости проявили интерес к этому проекту. «На сегодняшний день уже забронировано много квартир в Восточном, или первом жилом доме, что придало нам уверенность начать строительство».
Всего будет построено 86 квартир и четыре коммерческих площади. Квартиры будут 1-5-комнатные. На последних этажах будут находиться эксклюзивные пентхаусы с просторными террасами. Особенными эти дома делает то, что каждый владелец, как настоящий художник, сможет от начала до конца создать интерьер квартиры по своему вкусу. Например, в дополнение к базовому пакету можно будет выбрать карнизы для штор, а также дополнительные решения освещения, системы умного дома и охлаждения. На некоторых террасах можно будет установить наружный джакузи. Решение по внутренней отделке можно будет выбрать из четырех разных вариантов.
При строительстве зданий будут использоваться только экологически чистые решения. Одна из главных задач — это создание домов с как можно более экономным потреблением энергии и очень хорошим внутренним климатом. Например, в квартирах будет основанная на потреблении система отопления, благодаря которой каждый из владельцев квартир будет платить только за использованное им отопление.
Близкую к морской тематике архитектурную концепцию создали архитекторы из PIN Arhitektid. «Здания Kiikri 6 гармонируют с прибрежными парками Кадриорга. Динамичная обстановка набережной с постоянно движущимися кораблями, волнами и людьми отражается в прерывистой линии границ балконов на фасадах зданий, которые напоминают гребни волн. Kiikri 6 созданы для диалога с другими зданиями на той же улице, чтобы создать единое и в то же время наполненное деталями городское пространство», - сказал архитектор и партнер PIN Arhitektid Неэме Тиймус.
Авторами решений по внутренней архитектуре являются Эрленд Арге и Тимо Виллак. «При продумывании архитектуры интерьера нас вдохновляли расположение, архитектура здания и желание создать среду проживания, отражающую близость к морю. В выборе пакетов внутренней отделки можно найти как простую теплоту, так и достаточное количество гламура», - описал архитектор внутренних пространств Эрленд Арге.