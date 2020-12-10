Metro Capital построит два роскошных жилых дома в прибрежной части Кадриорга

Два пятиэтажных здания с эффектной архитектурой, которые будут располагаться по адресу Кийкри, 6 – это продолжение комплекса «Резиденции Кийкри», расположенных в том же квартале. В сентябре 2020 года «Резиденции Кийкри» были удостоены звания лучшего проекта по развитию жилых домов Балтии. Состоящий из десяти зданий жилой комплекс окончательно будет готов к 2022 году.

ФОТО: PIN Arhitektid

По словам руководителя фирмы-девелопера недвижимости Metro Capital Айна Кивисаара, строительство началось в ноябре и первый дом будет готов весной 2022 года. «Сегодняшний рынок недвижимости столицы довольно активен. На квартиры в прибрежной зоне квартала Кийкри, располагающегося в начале променада Рейди-теэ, постоянно был большой спрос. Поэтому настало время для финального аккорда практически семь лет длившегося проекта по развитию квартала Кийкри, сумма инвестиций в который составила примерно 50 миллионов. Это одна из самых крупных в Эстонии инвестиций в жилой квартал», - объяснил Кивисаар. Он добавил, что предварительная продажа уже началась и многие покупатели недвижимости проявили интерес к этому проекту. «На сегодняшний день уже забронировано много квартир в Восточном, или первом жилом доме, что придало нам уверенность начать строительство».

ФОТО: PIN Arhitektid

Всего будет построено 86 квартир и четыре коммерческих площади. Квартиры будут 1-5-комнатные. На последних этажах будут находиться эксклюзивные пентхаусы с просторными террасами. Особенными эти дома делает то, что каждый владелец, как настоящий художник, сможет от начала до конца создать интерьер квартиры по своему вкусу. Например, в дополнение к базовому пакету можно будет выбрать карнизы для штор, а также дополнительные решения освещения, системы умного дома и охлаждения. На некоторых террасах можно будет установить наружный джакузи. Решение по внутренней отделке можно будет выбрать из четырех разных вариантов.

ФОТО: PIN Arhitektid

При строительстве зданий будут использоваться только экологически чистые решения. Одна из главных задач — это создание домов с как можно более экономным потреблением энергии и очень хорошим внутренним климатом. Например, в квартирах будет основанная на потреблении система отопления, благодаря которой каждый из владельцев квартир будет платить только за использованное им отопление.

Близкую к морской тематике архитектурную концепцию создали архитекторы из PIN Arhitektid. «Здания Kiikri 6 гармонируют с прибрежными парками Кадриорга. Динамичная обстановка набережной с постоянно движущимися кораблями, волнами и людьми отражается в прерывистой линии границ балконов на фасадах зданий, которые напоминают гребни волн. Kiikri 6 созданы для диалога с другими зданиями на той же улице, чтобы создать единое и в то же время наполненное деталями городское пространство», - сказал архитектор и партнер PIN Arhitektid Неэме Тиймус.