Стадо кабанов бросилось под колеса легкового автомобиля

В четверг около семи утра в деревне Эпра в волости Пыхья-Сакала на 16-м километре дороги Вильянди — Сууре-Яани произошло ДТП: под колеса легкового автомобиля Citroën бросилось стадо кабанов. Три кабана скончались на месте происшествия, пишет Sakala.
По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, некоторое время движение было закрыто, так как передняя часть автомобиля буквально развалилась на куски. По словам водителя, в стаде было около десяти кабанов, трое из них погибли. Остальные убежали в лес.
Местный охотник увез мертвых животных с места ДТП.
На странице Эстонского общества охотников сказано, о мертвых или раненых косулях, лосях, кабанах, оленях или медведях следует сразу же сообщать по номеру Инспекции по защите окружающей среды 1313. В случае ДТП с участием некрупных животных, таких как барсук, куница, енотовидная собака, лиса или кошка, следует звонить по номеру 1510. Если автомобиль получил повреждения, об этом нужно максимально быстро известить страховую компанию.