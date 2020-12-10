Стадо кабанов бросилось под колеса легкового автомобиля

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, некоторое время движение было закрыто, так как передняя часть автомобиля буквально развалилась на куски. По словам водителя, в стаде было около десяти кабанов, трое из них погибли. Остальные убежали в лес.

На странице Эстонского общества охотников сказано, о мертвых или раненых косулях, лосях, кабанах, оленях или медведях следует сразу же сообщать по номеру Инспекции по защите окружающей среды 1313. В случае ДТП с участием некрупных животных, таких как барсук, куница, енотовидная собака, лиса или кошка, следует звонить по номеру 1510. Если автомобиль получил повреждения, об этом нужно максимально быстро известить страховую компанию.